No Sudoeste, Mendanha apresenta modelo de gestão de Aparecida

O prefeito Gustavo Mendanha (sem partido) apresentou neste sábado (16), em Maurilândia, na região Sudoeste de Goiás, o modelo de gestão realizado em Aparecida de Goiânia que foi aprovado nas urnas, em 2020, por 98,8% dos votos válidos.

Gustavo contou como o modelo equilibrado de enfrentamento à pandemia do escalonamento regional foi importante para preservar vidas e assegurar a preservação de empregos. “Em Aparecida, eu que não sou médico, invisto, em média, 25% da receita em Saúde. Isso nos possibilitou enfrentar a pandemia com ampliação de leitos e testagem em massa e ao mesmo tempo permitir que o nosso povo pudesse trabalhar em segurança”, lembrou Mendanha.

O encontro com lideranças com mandato e sem mandato de Maurilândia, Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Bom Jesus, Caçu, Pontalina, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, Santo Antônio da Barra, São Simão, Turvelândia e Jussara foi promovido pela prefeita de Maurilândia, Edjane Alves (PL), e contou com o apoio da deputada federal Magda Mofatto (PL) e do deputado estadual Cláudio Meirelles (PTC).

“Gustavo Mendanha nos inspirou na condução da pandemia mesmo à distância e este ano tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Uma pessoa de um forte carisma que vive junto à população”, afirmou Edjane Alves.

A deputada federal Magda Mofatto e o presidente estadual do PL, Flávio Canedo, reforçaram o convite para que Gustavo se filie ao Partido Liberal. “Queremos Gustavo Mendanha como o nosso candidato a governador pelo PL, mas independente do partido vamos caminhar com Gustavo em 2022”, declarou os líderes do PL em Goiás.

Magda afirmou que Mendanha não precisa prometer nada, apenas fazer para Goiás o que tem feito em Aparecida. “A votação do Gustavo atesta que o povo aprova esse jovem gestor”, sentenciou a deputada federal.

Gustavo agradeceu o desprendimento da deputada federal e do presidente do PL e ressaltou que vai definir o próximo partido ouvindo o máximo de lideranças possíveis. “Precisamos construir juntos um projeto de governança para assegurar o desenvolvimento pleno da economia e a inclusão social”, defendeu o prefeito de Aparecida.

Os deputados estaduais Cláudio Meireles (PTC) e delegado Humberto Teófilo (PSL) recordaram que apoiaram a eleição do governador Ronaldo Caiado (DEM) em 2018 e teceram críticas ao modo autoritário de fazer política do atual governo. Meirelles já está caminhando ao lado de Mendanha. Teófilo declarou apoio ao jovem prefeito nesta semana e fez questão de participar do encontro de lideranças em Maurilândia neste sábado.

O vereador por Santa Helena, Wellington Barbosa da Rádio (PL), falou representando todos os vereadores presentes no evento e disse que o estado de Goiás anseia por uma mudança, por uma nova governança. “Nós não precisamos de ditador, precisamos de uma pessoa humilde e com espírito trabalhador para governar nosso estado e ajudar nossa gente. Estamos felizes em receber a sua pessoa aqui na nossa região e que Deus abençoe a sua vida”, declarou o vereador de Santa Helena de Goiás.

O prefeito de Turvelândia, Siron Queiroz (Solidariedade); ex-deputado federal Heuler Cruvinel (MDB); ex-prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves (MDB); ex-prefeito de Rio Verde, Juraci Martins (PSD); Dr. Oswaldo Fonseca (MDB), que foi candidato a prefeito de Rio Verde na última eleição; Rauf Franco, que disputou a prefeitura de Aparecida do Rio Doce pelo DEM; o ex-prefeito de Caçu, André Vieira (MDB); vice-prefeitos; vereadores e lideranças sem mandato e lideranças de 40 cidades, entre elas, Maurilândia, Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Bom Jesus, Caçu, Pontalina, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, Santo Antônio da Barra, São Simão, Turvelândia, Alexânia, Brazabrantes, Caiapônia, Castelândia, Edéia, Cachoeira de Goiás, Flores de Goiás, Indiara, Luziânia, Ipiranga, Goiatuba, Marzagão, Jussara, Jataí, Monte Alegre de Goiás, Montividiu, Pontalina, Novo Gama, Paraúna, Vicentinópolis, Paranaiguara, Niquelândia, Mundo Novo, Porteirão, Valparaíso e São João da Aliança participaram do encontro promovido pela prefeita Edjane Alves.