Ação conjunta com a PMGO apreende 2,5 toneladas de maconha em Ponta Porã

Uma operação integrada entre as forças de segurança de Goiás e do Mato Grosso do Sul resultou na apreensão de 2,5 toneladas de maconha em Ponta Porã, localizado em Mato Grosso do Sul. A ação foi realizada no domingo (17/10).

De acordo com as investigações, a droga vinda do Paraguai, foi encontrada após a troca de informações entre as equipes policiais, e a apreensão teve trouxe um prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões ao tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), a ação integrada contou com a participação da Polícia Militar de Goiás (PMGO), por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Além de ter contado com o apoio de equipes do Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS).

Para o secretário de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), Rodney Miranda, as apreensões contribuem não apenas para a descapitalização de organizações criminosas, mas, também para interromper o ciclo criminoso, tornando as quadrilhas cada dia menores e mais desorganizadas.

Apreensão da maconha

O comandante do Graer, Tenente Coronel Ricardo Ferreira de Bastos, diz que o grupo criminoso já era monitorado pelo serviço de inteligência da PMGO. Após informações levantadas durante a operação, a polícia descobriu que os suspeitos eram oriundos da cidade de Capitan Bado, no Paraguai, e tinham como destino os estados de Goiás e Maranhão.

Conforme a SSP- GO assim que os carregamentos entraram no Brasil, passaram a ser monitorados. “No momento em que foi realizada a abordagem, eles já estavam descarregando a droga dos veículos para ficar um tempo em uma casa e posteriormente ser distribuída”, destaca o tenente Bastos.

Ao todo, quatro pessoas foram presas em flagrante. Os suspeitos, sendo dois brasileiros e dois paraguaios, foram levados junto aos entorpecentes e veículos usados no crime, à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã (MS). Eles serão autuados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.