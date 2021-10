Irmãos morrem após tentar acender churrasqueira com álcool, em Aparecida

Dois irmãos morreram após tentarem acender um churrasqueira com álcool, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Outras duas pessoas da mesma família também ficaram feridas no acidente.

Segundo informações, quatro pessoas estavam perto da churrasqueira, sendo três irmãos e um cunhado. No momento que eles tentavam acendê-la, o fogo acabou atingindo um galão de álcool que estava sendo utilizado, explodiu e espalhou as chamas.

Após o acidente, que aconteceu no último dia 10 de outubro, todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Queimaduras de Goiânia. Três dias após ser internada, Maria de Lourdes Martins Lima, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. No último sábado (16), com seis dias de internação, Antônio Martins Barbosa, de 67 anos, também faleceu.

Os outros dois familiares, um irmão idoso e o cunhado, seguem se recuperando do acidente na unidade de saúde. Segundo a família, o estado de saúde deles não é considerado grave.

Além dos irmãos que morreram após tentar acender churrasqueira com álcool, em Aparecida, homem usou álcool para cozinhar, em Goiânia

No último dia 5 de de julho, um homem de 33 anos morreu após utilizar álcool para cozinhar, pois estava sem gás, em Goiânia. Ele sofreu várias queimaduras e foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo informações, ele preparava o almoço, no Setor Jardim Bela Vista, e teve 50% do corpo queimado, com ferimentos nos braços, rosto e tórax. Ele morreu após três dias internado, ao sofrer uma parada cardíaca quando realizava um procedimento de raspagem.

A mulher da vítima contou que eles passavam por dificuldades financeiras e estavam há alguns dias usando álcool para cozinhar. No momento do acidente, a ela tinha saído da residência e deixado o marido terminando de preparar a comida. Quando retornou, encontrou móveis e roupas queimados e o marido tremendo muito.