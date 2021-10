Operação apura fraudes em licitação na aquisição de coroas de flores, em Goianésia

Uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), deflagrada na última sexta-feira (15/10), apura supostas fraudes em licitação na aquisição de coroas de flores para ornamentar cerimônias de velórios, em Goianésia.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em residências, estabelecimentos comerciais e na Câmara Municipal da cidade. Foram apreendidas seis armas de fogo, entre revólveres, pistola e carabinas, e munições de propriedade do principal investigado.

As medidas da ‘Operação Coroa de Flores’ foram determinadas pela 1ª Vara Criminal de Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro de Goiânia. Os envolvidos poderão responder por crimes de associação criminosa, fraude a licitação e peculato.

Investigações da operação que apura fraudes em licitação, em Goianésia

De acordo com as investigações, os policiais civis constataram que, entre 2015 a 2020, houve direcionamento das aquisições de coroa de flores para que uma mesma funerária da cidade as fornecesse para cerimônias fúnebres.

Entretanto, foi verificado que a funerária em questão não costuma fornecer tais ornamentos e é ligada a um dos vereadores da Câmara Municipal. Além disso, há suspeitas de que o antigo mandatário da Câmara de Vereadores seja o verdadeiro proprietário da empresa funerária que possui como sócios formais pessoas intimamente ligadas a ele, como seu genro.

Segundo a Polícia Civil, há possibilidade também de que as coroas de flores sequer tenham sido fornecidas, pois a empresa não possui permissão para a realização da atividade.

A investigação também apura o direcionamento na contratação de uma empresa de engenharia que prestou serviços para a Câmara Municipal por meio de dispensa de licitação.

As investigações estão em fase final e os envolvidos poderão responder por crimes de associação criminosa, fraude a licitação e peculato. Caso sejam condenados, os investigados poderão pegar até 19 anos de prisão.

O Dia Online entrou em contato com a Prefeitura e Câmara da cidade e aguarda retorno.