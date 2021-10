Polícia Civil recupera carga TVs roubadas avaliadas em R$ 1 milhão, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), em conjunto com a Polícia Militar, após três dias de ações voltadas para o combate a furtos e roubos de cargas na região metropolitana de Goiânia, recuperou uma carga de aparelhos de TVs de alto valor, roubadas durante parada de almoço de um motorista.

O motorista foi rendido por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto, obrigando-o a romper o lacre do caminhão que carregava a carga, que valia mais de R$ 1 milhão em TVs.

Os suspeitos levaram aproximadamente cinquenta aparelhos. A vítima, ao ser liberada, conseguiu entrar em contato com a Decar que, com o auxílio da PMGO, identificou os suspeitos e o receptador.

As TVs foram localizadas em uma mansão em construção dentro de um condomínio de alto luxo em Goiânia, de propriedade do receptador. As investigações prosseguem com o viés de pontuar a ascensão financeira desmedida do receptador e seu envolvimento em crimes eletrônicos.

Carga de smartphones roubados é recuperada pela Polícia Civil

Outro caso de roubo de carga, aconteceu na última quarta-feira (13) no qual a polícia Civil de Goiás, juntamente com a Polícia Militar de Goiás e por meio da sua Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), realizou, em menos de três dias, duas prisões em flagrante de pessoas ligadas a receptação de parte de uma carga de aparelhos de telefonia celular.

Os celulares, especificamente, do tipo iPhone foram subtraídos durante o transporte no estado de São Paulo. Os agentes de polícia da Decar, ao tomarem conhecimento do roubo e do fato de que os aparelhos poderiam ser vendidos em Goiás, efetivaram todas as diligências necessárias até que fossem localizados e presos os dois receptadores. Os celulares foram apreendidos e restituídos às vítimas.