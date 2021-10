Secult Goiás realiza eventos para comemorar aniversário de Goiânia

Para comemorar o aniversário de Goiânia, que completa 88 anos no próximo domingo (24/10), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) realiza dois eventos a partir da próxima quarta-feira (20/10). Dessa maneira, as comemorações se iniciam às 8h30, no Centro Cultural Marietta Telles, localizado na Praça Cívica, em Goiânia. O primeiro evento é a abertura da exposição fotográfica “Eu Vi Goiânia Crescer”. Os eventos são organizados pelo Museu da Imagem e do Som e pela Biblioteca Estadual Pio Vargas.

Também no dia 20, a partir das 9h15, será aberta a I Semana das Narrativas Goianas, organizada pela Biblioteca Estadual Pio Vargas. Dessa forma, acontece a mesa redonda “Memórias Identitárias da Mulher na Literatura Goiana”. O evento será uma homenagem a três grandes escritoras goianas: Marietta Telles Machado, Ada Curado e Rosarita Fleury. Assim, será composta pelos palestrantes Miguel Jorge, Bento Fleury e Beth Fleury, estudiosos das obras das escritoras. A mediação é da professora Thaíse Monteiro.

Além disso, outras atrações serão realizadas entre os dias 20 e 22 de outubro em formato on-line. As transmissões ao vivo acontecem no canal oficial da Secult Goiás no YouTube e pelo Facebook. Ademais, haverá visita guiada às reservas técnicas do Museu da Imagem e do Som (MIS), Biblioteca Braille, Gibiteca Jorge Braga e Biblioteca Pio Vargas.

Confira AQUI a programação dos eventos da Secult Goiás para comemorar o aniversário de Goiânia.

Exposição fotográfica celebra aniversário de Goiânia

Como parte dos eventos para comemorar o aniversário de Goiânia, a Secult Goiás realiza a exposição “Eu Vi Goiânia Crescer”. Nela, o homenageado é o fotógrafo Hélio de Oliveira, que registrou Goiânia e o dia a dia dos governadores por mais de 40 anos, desde Pedro Ludovico Teixeira. Dessa maneira, parte do grande acervo do fotógrafo, composto por mais de 100 mil fotografias, será apresentado pelo Museu da Imagem e do Som.

Ao todo são 22 fotografias em preto e branco feitas entre as décadas de 1950 e 1970 e que contarão com descrição voltada para a política de inclusão das populações deficientes visuais como parte da iniciativa #ParaCegoVer. A exposição ficará em cartaz até 31 de dezembro na Sala Belkiss Spenziere do Museu da Imagem e do Som, com visitas de terça a sexta-feira, sempre das 9h às 17h.