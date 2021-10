Tempo em Goiás: pancadas de chuvas nesta segunda (18) indicam avanço de frente fria

A manhã desta segunda-feira (18/10) amanheceu com pancadas de chuva isoladas em Goiânia. Em alguns bairros da capital houve alagamento, como na Rua 87, no Setor Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuva e ventos intensos no Estado, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Até o momento, nenhuma ocorrência em decorrência da chuva desta manhã (18) foi notificada pela Defesa Civil.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), as pancadas de chuva indicam um avanço de frente fria em Goiás, que provoca raios, rajadas de vento e granizo.

Ainda segundo o Instituto, a previsão é que a nova frente fria chegue no fim de semana e deve manter o tempo com instabilidade, variando entre sol e nebulosidade.

Chuvas em Goiás

Somente nos primeiros 15 dias de outubro, já choveu mais do que era previsto para todo o mês, segundo publicação do climatologista e professor da Universidade de Rio Verde (UniRV), Gilmar Oliveira.

Ainda segundo o climatologista, já foram registrados 178 mm, o que significa 28% acima da média prevista. Na semana passada, houve chuva forte em vários municípios goianos e Morrinhos foi a cidade com maior registro de precipitação, chegando a 126,4mm.

De acordo com o Inmet, nesta segunda e terça-feira ainda tem previsão de muitas nuvens, pancadas e trovoadas de chuva isoladas. A previsão é que a temperatura em Goiânia, hoje, chegue a máxima de 32º. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 90%.

Queda de energia

No fim do mês de setembro, as fortes chuvas causaram transtornos na capital, como queda de árvores e queda de energia. Alguns locais chegaram a ficar mais de 30 horas sem energia elétrica.

Em caso de falta de eletricidade, a Enel orienta que os clientes registrem a ocorrência em um dos canais digitais: aplicativo da Enel, site, SMS para o número 27949 ou WhatsApp, enviando mensagem para 21 996019608.