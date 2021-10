Antiga Estação Ferroviária, em Goiânia, recebe projeção inédita

Para celebrar os 88 anos de Goiânia, comemorado no dia 24 de outubro, a Antiga Estação Ferroviária ganhará uma projeção mapeada inédita com frases e fotos. Feita em alta-definição, a projeção vai iluminar toda a superfície da construção em art déco, que é um dos símbolos do Centro de Goiânia, e faz parte da ação comemorativa “88 Razões para Acreditar”, que acontece de 21 a 24 de outubro, sempre das 18h30 à 0h.

O público poderá conferir na projeção na Antiga Estação Ferroviária narrativas audiovisuais com a combinação das frases e fotos em homenagem à capital. Os conteúdos foram selecionados em dois concursos da prefeitura de Goiânia. A tecnologia de vídeo mapping, segundo as empresas responsáveis pela ação, “vai permitir a formação de dimensões extraordinárias, ilusões óticas e noções de movimento em objetos estáticos.”

Dessa forma, para assegurar a experiência com projeções ao longo de 5h30 ao longo de quatro noites, a estrutura será montada dias antes da data oficial. A ideia é que sejam gastas 88 horas, entre a montagem oficial e a exibição final. Ademais, também em referência a idade da cidade, as imagens projetadas terão a duração de 88 segundos com efeitos de 88 refletores de led.

Além disso, a tecnologia de vídeo mapping será comandada pela empresa goiana Apple Produções, que atua como técnica “full service” em som, luz e vídeo. A ação é uma parceria com a Sync Design, empresa que atua com projetos com 3D e conteúdos interativos audiovisuais.

Antiga Estação Ferroviária

A Estação Ferroviária de Goiânia foi o último dos prédios construídos em Art Déco pelo Estado de Goiás, em 1952. Em maio de 2019, as obras de revitalização do prédio foram entregues. Realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), custaram R$5,87 milhões.

Durante a restauração, ocorreu toda a requalificação do entorno mais imediato à obra, na Praça do Trabalhador. Além disso, houve também restauros na parte artística, como a recuperação de dois painéis de Frei Confaloni. Ele é considerado o pai da arte moderna em Goiás e precursor da faculdade de Arquitetura no Estado. Eles adornam o vão da Estação. Inclusive, posteriormente o local ganhou o Museu Frei Confaloni. Recentemente, o espaço voltou a receber visitantes.