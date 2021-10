Gestão de Caiado apresenta grandes conquistas para o Estado

A gestão de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem mostrado uma crescente desde o início do mandato, em 2018. Um dos fatores que contribuem para os resultados é a redução da criminalidade, o combate à corrupção e as medidas adotadas no enfrentamento à Covid-19.

Caiado ainda colocou o Estado em 10º lugar entre os estados brasileiros mais competitivos e, ainda, concedeu benefícios e reajustes salariais para as áreas da educação e saúde. Além disso, cerca de 18 mil servidores ficaram isentos da contribuição previdenciária e 100 municípios goianos foram beneficiados com o Programa Goiás em Movimento. Os fatores que comprovam o bom momento de sua gestão.

Enfrentamento à pandemia

Desde o início da pandemia, quando os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados em Goiás, Caiado se mostrou cauteloso quanto as medidas adotadas para o enfrentamento da doença, pensando na segurança da população.

Segundo o governador, ainda é preciso ter cautela para desobrigar o uso de máscara em Goiás, pois ainda é necessário trabalhar no convencimento das pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid-19.

No último dia 15 de outubro, Caiado esteve no HGG para entregar cerca de R$ 16 milhões em equipamentos médicos, como aparelho de ressonância nuclear magnética, ultra-sons portáteis, arcos cirúrgicos e monitores multiparamétricos.

Aliados de Caiado para as eleições de 2022

Até o momento, Ronaldo Caiado é o único candidato definido para concorrer o Governo de Goiás nas eleições de 2022, por isso, já começou a abrir espaço para novos aliados para os próximos meses.

O governador, que representa o Democratas (DEM), já formalizou uma parceria com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) para chapa majoritária nas eleições de 2022, que deve ter Daniel Vilela, presidente estadual do MDB, como vice-governador.

Para o democrata, a união entre o DEM e o MDB tem um significado político muito forte para o futuro de Goiás. “Eu e Daniel Vilela nos enfretamentos em 2018, mas o adversário comum do povo goiano era a corrupção e os escândalos, o desvio do dinheiro público”, ressalta Caiado, que acredita na aliança entre os dois partidos.

Carreira política

Ronaldo Ramos Caiado, mais conhecido como Ronaldo Caiado, é governador, médico, professor, agricultor e possui mais de 30 anos de experiência na política. Caiado exerceu funções no parlamento que o fez se tornar uma das lideranças nacionais dos partidos da PFL/DEM.

Mesmo quando foi eleito governador de Goiás, em 2018, em um cenário de corrupção, crise sanitária, dívidas do Estado, Caiado sem temer a perca de sua popularidade trabalha para a recuperação econômica do Estado.