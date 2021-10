Jovem é preso por matar ex a tiros por não aceitar fim de namoro, em Morzalândia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Mozarlândia, prendeu, no início da noite desta segunda-feira (18), um jovem de 22 anos suspeito de matar a ex-namorada, de 18 anos, a tiros. A vítima foi morta no Centro da cidade, na presença de várias testemunhas.

De acordo com as investigações, o suspeito teria praticado o crime movido por ciúme e pelo fato da vítima não desejar reatar o relacionamento. Logo após o crime, que aconteceu na última sexta-feira (15), foi requerida ao Poder Judiciário a prisão preventiva do investigado, bem como a busca e apreensão do veículo utilizado no crime.

O suspeito foi preso pela Polícia Civil ao se apresentar na delegacia, acompanhado de seu advogado, após saber que estava sendo procurado. Em interrogatório, ele confessou o crime. A arma utilizada também foi apreendida.

Em outro caso, homem foi preso suspeito de matar ex a facadas, em Anápolis

No mês passado, no dia 3, um homem de 33 anos foi preso após matar a facadas sua ex- companheira, de 37 anos, por não aceitar o fim do relacionamento. De acordo com a Policia Civil, o crime aconteceu na residência da vítima, na Avenida Itaipu, localizada no Setor Jardim das Oliveiras, em Anápolis.

Segundo as investigações, o homem invadiu a casa da vítima e desferiu diversas facadas contra ela, levando-a à óbito no local. Toda a situação foi presenciada pela filha da vítima, uma adolescente de 15 anos, que conseguiu deixar o local correndo e pedir a ajuda de vizinhos.

Familiares relataram que o relacionamento entre suspeito e a ex-companheira era conturbado e que já havia um pedido de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

A PC ainda diz que o suspeito confessou a prática do crime e foi autuado em flagrante por feminicídio, o que pode lhe render uma pena de até 30 anos de reclusão.