Museu de Arte de Goiânia celebra 53 anos com exposição e concerto

O Museu de Arte de Goiânia (MAG), no Bosque dos Buritus, completa 53 anos de história neste mês de outubro, mês de aniversário de Goiânia, e inicia as comemorações nesta quarta-feira (20/10), às 19h. Assim, haverá um coquetel de lançamento do Catálogo da Exposição “A Presença das Mulheres no Acervo do MAG”. A visitação é gratuita e acontece até o dia 9 de janeiro de 2022. O evento será aberto ao público e seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Já na quinta-feira (21/10), às 20h, a comemoração segue, mas no Teatro Goiânia, com um concerto especial apresentado pela Orquestra Sinfônica de Goiânia. Dessa maneira, o evento terá participação das solistas Sabah Morais e Patrícia Mello, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira.

Para o concerto em homenagem aos 53 anos de história do MAG será permitida a entrada gratuita de até 350 pessoas, 50% da capacidade do local. Dessa forma, o Teatro abrirá às 19h30 e a admissão será por ordem de chegada. Segundo a Secretaria de Cultura de Goiânia (Secult Goiânia), os artistas e equipe envolvida são testados quinzenalmente para a Covid-19. Além disso, “seguem os protocolos sanitários locais e aqueles recomendados pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto”.

Mais sobre o concerto

O concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia terá obras de Juliano Lima Lucas, Jean Douliez, Enrique Soro, Violeta Parra e Tom Jobim no roteiro. Assim, será rememorado o I Congresso Nacional de Intelectuais, que aconteceu em fevereiro de 1954, com a presença de mais de 300 personalidades de todo o país, bem como nove delegações estrangeiras. Dentre os nomes que vieram à capital, destaque para o escritor Jorge Amado e para o poeta Pablo Neruda.

“Foi um momento único na história de Goiás e de Goiânia, contribuindo para impulsionar a formação de um acervo, que mais tarde deu origem ao Museu de Arte de Goiânia. Estamos muito felizes em poder abrir as portas do museu e, mais ainda, em poder celebrar mais um ano de vida e história do MAG. Serão dias especiais, de muita troca, experiência e com certeza emoção”, afirma o diretor do MAG e diretor geral do espetáculo, Antônio da Mata.

Serviço: Museu de Arte de Goiânia completa 53 anos

Quando: 20 e 21 de outubro

Onde: MAG: Rua 1, nº- St. Oeste (Bosque dos Buritis) | Teatro Goiânia: Rua 23, nº252 – Centro