Cerca de 39 mil servidores da Educação vão receber ajuda de custo em Goiás

O Governo de Goiás vai inserir na folha pagamento de novembro uma ajuda de custo cujo valor será proporcional aos meses trabalhados e à carga horária de cada servidor. Cerca de 39 mil servidores devem receber o benefício.

A ajuda será como forma de valorizar e reconhecer o trabalho dos professores e servidores administrativos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), vai ser inserida na folha de pagamento em novembro deste ano.

Segundo o Governo, o benefício para servidores que trabalham 20 horas semanais, será de R$ 1.637,50, já os que trabalham 30 horas, será de 2.456,25, e 40 horas, de R$ 3.275,00.

Serão destinados R$ 120 milhões para o pagamento dos servidores

Ao todo, serão destinados aproximadamente R$ 120 milhões para garantir o pagamento dos servidores. Sendo que a expectativa é que 39 mil servidores da rede pública de ensino sejam alcançados com a ajuda de custo.

De acordo com o governado Ronaldo Caiado, o pagamento será para todos os servidores da Educação, sejam eles efeitos, comissionados ou temporários. “Hoje nossos professores têm seu trabalho reconhecido. Nós transformamos a educação porque ela é a única ferramenta capaz de mudar o futuro”, ressalta Caiado.

A intenção do governo é incentivar professores e servidores administrativos a investirem na aquisição de equipamentos da área de tecnologia.” Estamos fazendo da Educação uma verdade, para que ela atinja os melhores níveis e possa combater as desigualdades regionais, dando cidadania às pessoas”, salienta o governador.

Reajuste salarial para professores e servidores

O Governo de Goiás, como forma de valorizar o profissional, concedeu um reajuste salarial de 4,52% para professores P1, P2, do quadro transitório e com contratos temporários, e de 7,20% para professores P3, P4 e servidores administrativos, efetivos ou com contratos. O aumento salarial começará a ser pago neste mês de outubro.

De acordo com a Seduc, o benefício tem como finalidade estimular a qualificação profissional e cobrir despesas com formação educacional e profissional dos profissionais.