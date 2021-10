Continua em estado grave menina que foi arrastada por enxurrada em Pires do Rio

Continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, uma menina de apenas 4 anos que foi arrastada por uma enxurrada em Pires do Rio, município localizado na região sudeste de Goiás.

O caso aconteceu nesta terça-feira (19) e, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a criança atravessava a rua com a avó quando foi levada pela água, advinda de uma chuva forte que ocorria no momento. Ela ficou cerca de 20 minutos presa debaixo de um carro.

Após o resgate, a menina foi levada para o Hospital Municipal de Pires do Rio, mas, posteriormente, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com boletim médico da manhã desta quarta-feira (20), o estado de saúde da criança é grave e ela respira com a ajuda de aparelhos.

Em outro caso, menina de 11 anos é arrastada por enxurrada, mas se salvou ao segurar em uma árvore

Em abril deste ano, uma menina de 11 anos também foi arrastada por uma enxurrada, em Aparecida de Goiânia. A menina que ajudava os dois irmãos a voltarem da escola em meio a uma chuva forte, momento que foi arrastada pela água, mas se salvou após se segurar em uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros , a menina foi encontrada depois de 40 minutos do acidente e possuía vários ferimentos pelo corpo.

A mãe da criança estava na porta da casa e viu a filha sendo arrastada. “Foi horrível, ela foi tentar salvar os irmãos. Foi Deus que salvou ela. Ela desceu sendo arrastada na rua e quando chegou no córrego lá embaixo conseguiu segurar em um galho”, comenta a mãe da criança.

A menina foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Sereno, onde passou por exames médicos e foi liberada em seguida.