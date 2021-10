Fica 2021 chega à 22ª edição, e terá atividades presenciais e on-line

A 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021), teve sua data confirmada. Assim, acontece na cidade de Goiás entre os dias 14 e 19 de dezembro. Neste ano, devido a pandemia de Covid-19, o evento terá formato híbrido, com atividades presenciais e on-line. O investimento inclui recursos de quase R$ 1,5 milhão do Governo do Goiás, bem como R$ 339,6 mil do Sesc/Senac. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado nesta terça-feira (19/10).

O Fica 2021 irá discutir temas diversificados e focados na cidade de Goiás, o que é possível graças ao avanço da vacinação. Dessa maneira, as exibições de filmes serão on-line, disponibilizadas no site do Fica e também no canal do YouTube da Secult Goiás. Ademais, segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) os shows e as atividades paralelas serão presenciais, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias.

A programação será toda gratuita e contará com shows de artistas locais, apresentações culturais, oficinas, feiras e workshops. Além disso, com a exibição de filmes de curtas e longas-metragens. O público poderá conferir as mostras: oficial competitiva, Becos da Minha Terra (cidade de Goiás), José Petrillo, Washington Novaes, do Cinema Goiano e de Videoclipes.

A cerimônia de encerramento terá como atração o cantor e compositor Renato Teixeira. Quem também estará presente compondo uma mesa de debates é o rapper Kunumi MC. De origem guarani e residindo no bairro rural de Parelheiros (SP), o jovem Werá Jeguaka Mirim se destaca por suas letras que abordam fortemente a temática indígena no Brasil.

Mais sobre o Fica 2021

O Fica é um dos mais importantes projetos culturais do Estado e é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Cultura. Assim, visa propagar as potencialidades de Goiás para o mundo, com destaque para o meio ambiente. O festival exibe e premia obras em vídeo e película cuja temática é a defesa da qualidade de vida na Terra. Em 20 anos, teve como palco fixo a cidade de Goiás.

“Estávamos com saudade de voltar a essa vida. Graças a Deus fazemos as coisas no tempo certo, sem atropelos e priorizando aquilo que é fundamental: vidas”, disse o governador Ronaldo Caiado.

Segundo ele, a responsabilidade do festival é mostrar às pessoas o compromisso com o meio ambiente e o que é importante para a nossa sobrevivência. “O Fica é uma forma de aprendizado, e temos o compromisso de mostrar às futuras gerações que podemos recuperar muita coisa”, completou.

O secretário de Cultura, César Moura, ressaltou que a programação foi discutida com a cidade e o Conselho de Cultura do Município. Ele ainda lembrou que a vacinação contra a Covid-19 foi preponderante para a realização do Fica 2021 de forma híbrida.