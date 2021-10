Vídeo: chuva forte causa estragos e alagamentos vários pontos de Goiânia

A forte chuva na noite desta quarta-feira (20/10) causou estragos e alagamentos em vários pontos de Goiânia. O temporal durou cerca de duas horas e a Defesa Civil já trabalha no levantamento dos estragos feitos.

Um dos pontos de alagamento foi registrado na Avenida Anhanguera, na Vila Morais, que impediu o acesso à Marginal Botafogo, no centro da capital. Na altura da Praça do Palmito, um carro ficou ilhado.

Já no Setor Santa Genoveva, vários carros ficaram ilhados com o alagamento e a água chegou a cobrir os carros pela metade. No Jardim Novo Mundo, um carro chegou a ser arrastado pela força da enxurrada.

Em outro registro feito no bairro São Francisco, na Avenida Castelo Branco, o motorista de um veículo perdeu o controle da direção e chocou-se contra uma árvore.

Além dos transtornos causados no trânsito, moradores também relataram alagamentos em casas, como uma moradora do Bairro Feliz, que fez um vídeo mostrando que a água chegou à altura das canelas, molhando armários e eletrodomésticos.

“Isso daqui é uma humilhação. Minhas coisas todas molhadas, mais uma vez vou perder muita coisa. Olha esse quarto aqui, para ver se tem condições. Não posso fazer nada, só esperar a chuva parar e mexer a noite inteira”, diz em vídeo.

Chuva forte em Goiânia

De acordo com o Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, choveu muito em cerca de duas, o que dificulta no escoamento da água.

Nesta quarta-feira (20), na região norte da capital, na Vila Pompeia, choveu cerca de 59,6mm. Já na região central, no Centro, o registro foi de 48mm. Na região Noroeste, no Aeródromo e Jardim Curitiba, choveu 44mm e 38,2 mm, respectivamente.

A previsão é que haja chuvas intensas também no fim da tarde desta quinta-feira (21), em Goiânia e outras regiões do estado.