Show de Gusttavo Lima para 15 mil pessoas acontece neste sábado (23), em Goiânia

Será realizado neste sábado (23/10), o show do cantor Gusttavo Lima, que pretende reunir 15 mil pessoas no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O evento é considerado um teste para a retomada do segmento.

De acordo com a organização do evento, todas as medidas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deverão ser cumpridas. Além disso, só será permitida a entrada de pessoas vacinadas ou testadas para a Covid-19, com diagnóstico negativo.

No local do show serão disponibilizados totens com álcool gel e uma unidade móvel para realização de teste de Covid-19 (RT-PCR), entretanto, os valores não foram divulgados.

Regras sanitárias para a realização do show de Gusttavo Lima, em Goiânia

De acordo com as regras sanitárias, os participantes do show devem emitir, pelo app Conecte SUS, o comprovante de vacinação e devem estar com esquema vacinal completo ou com a segunda dose dentro do aprazamento estabelecido pelos laboratórios.

Caso não tenha tomado a vacina, deverá apresentar comprovante de teste realizado em no máximo 48 horas. Durante o evento, será obrigatório o uso de máscara PFF2 ou N95 e, ainda, manter o distanciamento de 2,25 metros quadrados. Além disso, cada bloco deve ter uma portaria de acesso independente a banheiros e bares.

Decreto não delimita público em shows

Na última terça-feira (19/10), a Prefeitura de Goiânia publicou um novo decreto que libera a realização de shows na capital. O documento não delimita o público, que deve estar relacionado com o tamanho do espaço onde será feita a apresentação. Além disso, a realização depende de autorização antecipada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De acordo com o texto, também foi ampliada a capacidade máxima de público em boates, academias, shoppings, bares, restaurantes, cinemas, teatros, circos, clubes recreativos, celebrações religiosas e competições esportivas.

Com o novo decreto, os estabelecimentos, que antes podiam funcionar com 50% de ocupação, agora podem receber até 60% da capacidade máxima.