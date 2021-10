Goiânia terá programação diversificada no aniversário de 88 anos

Goiânia celebra o aniversário de 88 anos no próximo domingo (24/10), e a prefeitura preparou uma programação variada até a data. Assim, haverá homenagens que vão desde uma grande ação luminotécnica, chamada “88 Razões Para Acreditar”, na fachada da Estação Ferroviária, à concertos da Orquestra Sinfônica e do Coro Sinfônico, no Teatro Goiânia e na Catedral Metropolitana.

Na Estação Ferroviária, até o dia 24 de outubro, as projeções vão exibir frases e fotos dos vencedores dos concursos “Goiânia em Palavras” e “Goiânia dos Meus Olhos”, promovidos pela Prefeitura.

A programação de aniversário de 88 anos de Goiânia inclui ainda a entrega da reforma da Biblioteca Marieta Telles, na Praça Universitária. Além disso, de três parques em diferentes regiões da cidade.

Confira a programação do aniversário de 88 anos de Goiânia

No sábado (23/10), a partir das 8h30, acontece o lançamento da exposição “Goiânia em Art Door”, no Paço Municipal. Ademais, também no sábado, acontece a Feira das Pretas, no no 3º piso do Shopping Bougainville, das 10h às 22h. O evento também acontece no domingo (24/10), das 14h às 20h. No sábado, das 9h às 17h, também tem o 1º Encontro de Carros Antigos no aniversário de Goiânia, no Parque Mutirama.

A programação de aniversário de 88 anos de Goiânia ainda tem, no domingo, a partir das 8h, a inauguração do Parque Barreiro, próximo ao Parque das Laranjeiras. Além disso, às 9h, acontece a entrega da revitalização do Bosque dos Anjos, no Parque Nova Esperança. Ademais, do Parque das Flores, no Residencial Parque das Flores.

Para quem curte apresentações musicais, tem concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Ele acontece a partir das 11h, no Teatro Goiânia. Assim, se apresentam o regente Eliseu Ferreira, bem como os cantores Maria Eugênia, Tom Chris e Maíra Lemos.

O aniversário de 88 anos de Goiânia ainda tem na programação, a partir das 15h, com a entrega da Biblioteca Marieta Telles. Também serão entregues obras literárias do Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, no Palácio da Cultura, na Praça Universitária. A partir das 18h, acontece o lançamento da Exposição Simetria – Thear Vestuário, Prefeitura de Goiânia e Senac, na Estação Ferroviária de Goiânia.

A programação continua na próxima semana. Assim, na terça-feira (26/10), às 20h, acontece uma apresentação do Coro Sinfônico de Goiânia, em uma homenagem ao aniversário de Goiânia, na Catedral Metropolitana de Goiânia. A regência é de Katarine Araújo, que será acompanhada do pianista Fábio Leite.

Além disso, a Orquestra Jovem Joaquim Jayme e Coro Juvenil de Goiânia apresentam o concerto “Uma Noite na Broadway”, na quinta-feira (28/10), às 20h, no Teatro Goiânia. A regência é de Isaac Gonçalves.