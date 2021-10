PC cumpre mandados contra exploração sexual infantil em 10 cidades de Goiás

Uma operação deflagrada na manhã desta segunda-feira (25/10), pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) , apura crimes de exploração sexual infantil e cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em dez cidades de Goiás.

Esta é a quinta etapa da Operação Meu Zeloso Guardador, que tem como objetivo identificar criminosos que armazenam imagens de exploração sexual infantil, compartilhadas pela internet. Até o momento, quatro pessoas foram presas em flagrante.

Os mandados são cumpridos em Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiatuba, Hidrolândia, Jataí, Minaçu, Pires do Rio, Rubiataba, São Luiz dos Montes Belos e Valparaíso de Goiás, locais em que foram identificados usuários de internet que, através de softwares específicos, teriam enviado e recebido vídeos contendo abuso sexual infantil.

Operações contra exploração sexual infantil em Goiás

A Operação Meu Zeloso Guardador foi iniciada em 2018 e já cumpriu 104 mandados de busca e apreensão, em 32 cidades do goianas. No total, mais de 50 pessoas foram presas em flagrante por posse e compartilhamento de imagens de exploração sexual infantil.

De acordo com a Delegada Sabrina Leles, titular a DERCC, os agentes que participaram da ação receberam treinamento especializado. “Para realização da Operação Meu Zeloso Guardador V, foram empreendidas diversas diligências, com utilização de ferramenta própria para investigações em ambiente cibernético, após treinamento oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP e CIBERLAB), em conjunto com a HSI – Homeland Security Investigation”, esclarece.

Oito homens são presos em operação de combate à pornografia infantil, em Goiás

Em maio deste ano, a Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante oito homens suspeitos de compartilhar e armazenar pornografia infantil. A equipe também cumpriu dez mandados de busca e apreensão em seis cidades de Goiás.

Os mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos em Goiânia, Anápolis, Morrinhos, Jataí, Inhumas e Bonópolis, locais onde foram identificados usuários de internet que teriam compartilhado vídeos pornográficos infantis através de softwares específicos para envio e recebimento desse tipo de conteúdo.

Entre os oitos presos estão dois irmãos da cidade de Anápolis. Segundo a delegada Sabrina Leles, titular da DERCC, um dos irmãos foi investigado em 2015 por estupro de vulnerável. Entre os presos também está um homem que foi autuado em Bonópolis por posse irregular de arma de fogo. Os demais, foram presos em flagrante por compartilhamento e posse de imagem pornográfica infantil.