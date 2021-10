10º Festival Goiânia Canto de Ouro acontece em novembro

A partir do dia 4 de novembro, acontece o 10º Festival Goiânia Canto de Ouro. O evento, mais uma vez, será realizado em seu palco tradicional, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (Cine Ouro), no Centro. Em 2021, o projeto, realizado pela A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult Goiânia), terá a participação de 50 músicos da cena cultural da cidade.

Após ser interrompido pela pandemia da Covid-19, o Festival Goiânia Canto de Ouro volta com programação prevista até o dia 28 de novembro. Dessa maneira, a proposta do festival é mostrar ao público, a Música Popular Brasileira (MPB) e a música contemporânea feitas na capital. Os shows acontecem sempre às quintas, a partir das 20h, sextas e sábados, às 21h e aos domingos, às 19h. Ou seja, é uma ótima pedida para os finais de semana.

“Com grande expectativa e alegria estamos retomando o Goiânia Canto de Ouro em 2021. Este ano, os cantores e cantoras que foram convidados para integrar os 16 elencos, são grandes artistas basicamente ligados à MPB e que vem mantendo uma carreira atuante em Goiânia. Assim, serão semanas de shows com os maiores nomes da música local, além de artistas novos, mas já conhecidos de muita gente, que frequenta atividades culturais em Goiânia”, pontua o secretário de Cultura, Zander Fábio.

O Festival

Criado em 2008, o Festival Goiânia Canto de Ouro, que acontece no Cine Ouro, tem a tarefa de mostrar ao público goianiense e goiano, os artistas que fazem e expandem a MPB por aqui. Além disso, os espetáculos são todos gratuitos.

A entrada, nesta edição, será limitada a 155 pessoas por ordem de chegada, ou retirada de ingresso antecipado na bilheteria do Teatro, em horário comercial. O evento segue os protocolos de prevenção à Covid-19, como distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. Será disponibilizado álcool em gel. Além disso, os músicos serão testados antes das apresentações. E para entrada da plateia será exigido comprovante de vacina com duas ou única dose.

Serviço: 10ª Festival Goiânia Canto de Ouro

Onde: Cine Ouro – Rua 3, Centro

Quando: de 4 a 28 de novembro

Horários: quintas, 20h; sextas e sábados, 21h; e aos domingos, 19h

Entrada: gratuita