Atropelamento na GO-060 deixa vítima em estado gravíssimo, em Goiânia

Um atropelamento nesta segunda-feira (25/10) deixou uma vítima em estado gravíssimo na GO-060, no trecho entre Trindade e Goiânia. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações, o acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão baú. A vítima, de 26 anos, trafegava pela rodovia na condução do veículo de passeio e levava como passageiras sua irmã e sua sobrinha.

Em determinado momento, a criança começou a vomitar e a condutora parou o veículo na faixa da direita, exclusiva para ônibus. Quando a mulher retornou para o veículo, foi atropelada pelo caminhão, que trafegava pela pista da esquerda.

Com o impacto, a vítima foi arremessada a uma distância aproximada de 25 metros e o caminhão só parou a cerca de 60 metros do local do acidente. O motorista, de 38 anos, permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e transportada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ela estava inconsciente e em estado gravíssimo.

Investigações preliminares apontam que o tacógrafo do veículo marcava uma velocidade média de cerca de 70 km/h. Na rodovia, a velocidade máxima permitida é 80 km/h.

Além do atropelamento na GO-060, outro foi registrado na Av. Consolação, em Goiânia

Um homem, de 43 anos, morreu no último dia 02 de setembro após ser atropelado por dois carros, no Setor Vila Canaã, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, o homem trafegava como pedestre pela rodovia BR-060 quando ao atravessar a pista, próximo ao viaduto da Avenida Aderup com a Avenida Consolação, foi atingida pelo veículo Toyota/Corolla, conduzido por uma mulher de 35 anos, que trafegava pela rodovia, sentido Oeste/Leste.

Após o atropelamento a vítima caiu no asfalto e foi atropelada novamente por um veículo VW/Nova Saveiro, conduzido por um homem de 37 anos, que trafegava no sentido contrário do veículo Toyota/Corolla.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

Os condutores dos veículos envolvidos permaneceram no local e fizeram o teste de bafômetro, cujos resultados foram negativos. De acordo com a Dict, será instaurado inquérito policial para apurar os fatos e circunstâncias do acidente.