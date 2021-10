Aumentou! Novo reajuste no preço do combustível começa a valer hoje (26)

O consumidor leva um susto a cada dia, pois os aumentos no preço do combustível se tornaram frequentes. O reajuste anunciado pela Petrobras já começa a valer nesta terça-feira (26/10), com isso, o valor fica ainda mais salgado.

Em Goiânia, os motoristas já começaram nesta semana a sentir o aumento, pois o valor da gasolina chegou a quase R$ 7,30 e o etanol a quase R$ 5,30 em alguns postos. Entretanto, este aumento não reflete o novo reajuste anunciado pela Petrobras, por isso, o valor encontrado será ainda mais caro nos próximos dias.

De acordo com a estatal, a partir de hoje, o litro da gasolina fica 7% mais caro e o diesel terá um acréscimo de 9,15%. Nas bombas, a alta deve representar cerca de R$ 0,15 a mais para cada litro da gasolina e de R$ 0,24 do diesel.

A Petrobras justifica que os reajustes no preço garantem que o mercado “siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento”.

“O alinhamento de preços ao mercado internacional se mostra especialmente relevante no momento que vivenciamos, com a demanda atípica recebida pela Petrobras para o mês de novembro de 2021. Os ajustes refletem também parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio”, afirma a empresa.

Novo reajuste no preço do combustível e greve dos caminhoneiros

O novo reajuste inflamou ainda mais a paralisação dos caminhoneiros prevista para começar no próximo dia 1º de novembro e se estender por 15 dias. Na tentativa de contornar a situação, Bolsonaro criou o “bolsa-diesel” de R$ 400 reais, valor que é considerado insuficiente pelos motoristas para atender as demandas da categoria. Em Goiânia, a variação atual do preço do diesel é de R$ 4,94 a R$ 5,67.

Ministro diz que privatização da Petrobras ampliaria investimentos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou nesta segunda-feira (25), durante evento com o presidente Jair Bolsonaro, recursos da venda da Petrobras podem ser usados para ampliar os investimentos públicos e em tecnologia e bancar gastos sociais.

“E se daqui a 20 anos o mundo todo migrar para a energia elétrica, hidrogênio, nêutron, energia nuclear e o fóssil for abandonado? A Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos. E o que nós fizemos?”, questionou o ministro, durante o lançamento do Plano de Crescimento Verde, no Palácio do Planalto.

“Deixamos o petróleo lá em baixo com um monopólio, uma placa de monopólio estatal em cima. O objetivo é tirar esse petróleo o mais rápido possível e transformar em educação, investimento, treinamento, tecnologia”, acrescentou Guedes.

Para o ministro, a alta de mais de 6% nas ações da Petrobras na segunda-feira é resultado da entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro disse estudar um projeto de lei que permitiria a venda de ações da estatal nas mãos da União, até ela deixar de ser a controladora majoritária da empresa.

“Bastou o presidente falar ‘vamos estudar’, e o negócio [a ação da Petrobras] sai subindo e aparece R$ 100 bilhões. Não dá pra dar R$ 30 bilhões para os mais frágeis num momento terrível como esse, se basta uma frase do presidente para aparecer R$ 100 bilhões, brotar no chão de repente. Por que nós não podemos pensar ousadamente a respeito disso?”, comentou Guedes.

Caged

O ministro da Economia adiantou dados econômicos que serão divulgados hoje (26). Segundo ele, a arrecadação de setembro, apurada pela Receita Federal, deverá trazer novos recordes. Além disso, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mede o saldo de empregos formais, deve vir com mais de 300 mil postos de trabalho criados no país no mês passado.

“A economia está voltando com muita força. Conversava há pouco com o grupo da arrecadação da Receita Federal, novos recordes. Amanhã, possivelmente vão soltar também o Caged; mais de 300 mil empregos todo mês estamos criando”, declarou.

O ministro agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro a confiança em mantê-lo no cargo. “Eu queria agradecer pela confiança do presidente. É sempre assim, eu estou morrendo afogado, ele aparece, renova a confiança e nós continuamos nessa aliança de liberais e conservadores por um futuro melhor do nosso país”, disse.