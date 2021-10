Confira valores do menu e participantes da Restaurant Week em Goiânia

A 1° edição da Restaurant Week Goiânia vai acontecer entre os dias 28 de outubro e 28 de novembro. Assim, ao longo de um mês, o público poderá conferir menus criados pelos 22 restaurantes confirmados no evento, com o tema “Histórias do Cerrado”. São três tipos de menu, com valores fixos, em cada um dos estabelecimentos participantes.

Dessa forma, o Menu tradicional Restaurant Week custa R$ 46,90 no almoço e R$ 58,90 no jantar. Já o Menu Plus Restaurant Week, será comercializado a R$ 55 no almoço, e R$ 69,90, no jantar. Além disso, há o Menu Premium Restaurant Week, em que o almoço vale R$ 68, e o jantar, R$ 89. Os pratos ficam disponíveis em formato presencial, delivery e take out.

Ainda não foram divulgados pelo festival as receitas disponíveis nos restaurantes, uma vez que o lançamento oficial acontece nesta terça-feira (26/10). Porém, para quem ficou interessado, vale se atentar às redes sociais do seu restaurante favorito.

Dentre os restaurantes participantes, estão: 1929 Trattoria Moderna (é necessário reservar), A Casa Bairrada, Alabama Chopperia e Restaurante, Bahrem RP, Balada Mix, Belissimo, Boteli e Cão Véio. Além disso, a Restaurant Week Goiânia terá menus especiais no Caseratto, na CheeseHouse, no Dom Rosso by Clarion Hotel, no Esquina Mercatto, no Grá Bistrô (é necessário reservar), no Hattori, e no Iz (perante reserva). Completam a lista de confirmados: o Juá, o Kanpai Blue, 0 Paris 6, o Same Same but Different, o Sky Gurumê, o Tolentino e a Viela Gastronômica.

O evento tem parceria com a as cervejas Eisenbahn. Assim, o público conseguirá ter uma experiência gastronômica que contempla ainda a harmonização entre cardápio e bebidas. “Estamos muito felizes por chegarmos a Goiânia pela primeira vez, pois temos acompanhado o crescimento da cena gastronômica na cidade com bastante entusiasmo”, afirmou o organizador do evento, Fernando Reis.

Descontos e ações para saber antes de degustar o menu

A Restaurant Week acontece há 14 anos e está presente em 16 cidades brasileiras. Em Goiânia, o festival irá homenagear o Cerrado. Dessa forma, os menus inéditos podem incorporar ingredientes do bioma, como pequi, buriti, baru, cagaita, murici e cajá-manga. A proposta é aguçar a criatividade dos chef, mas a aderência ao tema “Histórias do Cerrado” não é obrigatória.

O evento é combinado a uma ação social, em que os clientes do festival podem acrescentar mais R$ 1 por menu para doar a Organização Não Governamental (ONG) Terapeutas da Alegria. A instituição se dedica a auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, quem solicitar um cartão de crédito do Digio, por meio do QR Code disponibilizado nas mesas dos restaurantes, ganha R$30 como bônus em fatura após a primeira compra.

Valores do Menu 1ª Goiânia Restaurant Week

Tradicional Restaurant Week: R$ 46,90 (almoço) e R$ 58,90 (jantar)

Plus Restaurant Week: R$ 55 (almoço) e R$ 68 (jantar)

Premium Restaurant Week: R$ 68 (almoço) e R$ 89 (jantar)