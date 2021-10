Empresa Tropical Pneus é alvo de operação que investiga fraudes licitatórias, em Goiás

A Empresa Tropical Pneus foi alvo, nesta terça-feira (26/10), de uma operação que investiga fraudes licitatórias em Goiás e outros três estados. Estima-se que o grupo tenha somado cerca de R$ 71 milhões ao longo de 10 anos.

A Operação Fator R foi deflagrada nesta terça-feira (26/10) pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) em parceria com a Policia Militar do Estado (PMGO), Coordenação de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e com o auxilio de promotores de Justiça do interior de Goiás.

No total, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. As investigações apontam a existência de fraudes licitatórias em 148 municípios goianos, 49 municípios no Estado de Mato Grosso, 1 no Tocantins e 1 município na Bahia.

Conforme já apurado, o grupo criminoso recebeu aproximadamente R$ 71.675.380,53 (valores não corrigidos) em dez anos de atuação. A maioria destes contratos firmados foram no Estado de Goiás.

Suspeitas de como o grupo Tropical Pneus atuava

O esquema foi nomeado como Falso Simples e burlava processos licitatórios ao qualificar-se como empresa de pequeno porte ou microempresa, quando se tratava de um único grupo empresarial de grande porte. A tática usada pelo grupo era criar empresas que eram sócias de empresas, que tinham outras empresas como sócias, numa grande teia que leva a um mesmo grupo econômico-familiar.

De acordo com o Ministério Público, a Tropical Pneus, investigada na operação Fator R, é suspeita de criar outras empresas com a finalidade de blindar o patrimônio e ocultar a verdadeira propriedade das pessoas jurídicas. Em diversas situações, as pessoas jurídicas possuíam endereço cadastrado semelhante, com o mesmo núcleo familiar, o que chamou a atenção, levando a conclusão de que se tratava de um único conglomerado, atuante em conjunto com a intenção de realizar fraudes licitatórias, obter vantagem e ocultar patrimônio.

Além de fraudar as licitações, o grupo Tropical Pneus é suspeito de praticar falsidades ideológicas, peculato, corrupção, lavagem de capitais, dentre outros crimes.

Até o fechamento desta matéria, a equipe de reportagem não conseguiu contato com empresa Tropical Pneus. Deixamos o espaço em aberto para que a empresa possa se pronunciar.