Jurassic Safari Experience volta a ter apresentações em Goiânia

O Jurassic Safari Experience, que esteve em Goiânia no mês de junho, volta à capital para apresentações entre os dias 4 e 7 de novembro. Assim, desta vez, acontecem no estacionamento do Passeio das Águas Shopping. Os ingressos para as sessões custam entre R$120 e R$210 (carro para até quatro pessoas), e podem ser adquiridos pelo site www.jurassicsafari.com.br. A experiência tem duração total de cerca de 55 minutos.

O evento Jurassic Safari Experience mistura interatividade, diversão e ciência. Dessa maneira, o show conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro desse ambiente. Dessa forma, há diversas réplicas de espécies de dinos, como braquiossauros, estegossauros, anquilossauro, triceratops, o temido T-Rex, dentre outros. Os animais pré-históricos são animados por técnicas de manipulação humana e “animatronic”. Estas réplicas correm ao redor dos carros. Ademais, segundo a organização, o conteúdo do evento tem supervisão de um paleontólogo.

O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. Já a compra de alimentos, bebidas e souvenires é feita diretamente pelo celular.

As apresentações deste temporada do Jurassic Safari Experience no Passeio das Águas Shopping acontecem nos dia 4 e 5 de novembro, quinta e sexta-feira, às 19h e às 20h30. Além disso, nos dias 6 e 7 de novembro, sábado e domingo, às 11h30, 14h30, 17h30 e 19h.

Jurassic Safari Experience – Goiânia

Onde: Estacionamento do Passeio das Águas Shopping

Quando: de 4 a 7 de novembro

Valor: Entre R$120 e R$210 por veículo | Até quatro pessoas por carro (independentemente da idade)

Site de Vendas: www.jurassicsafari.com.br

Classificação Etária: Livre