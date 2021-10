Motociclista morre após bater em poste de iluminação pública, em Goiânia

Um motociclista, de 28 anos, morreu no início da manhã desta terça-feira (26/10), após bater contra um poste de iluminação pública, no Setor Sul, em Goiânia. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, identificada como Túlio Carvalho da Silva, trafegava pela Avenida 87, na pista de rolamento da direita, sentido Av. 85/Pça do Cruzeiro.

Em determinado momento, por motivos ignorados, ele bateu a roda dianteira da motocicleta no meio-fio e, na sequência, chocou-se contra um poste de iluminação. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte da vítima.

Conforme informou a Dict, o homem era vigilante e estava trabalhando, pois usava todos os equipamentos de proteção individual exigidos. O aplicativo de GPS da empresa registrou que, no momento do impacto, a motocicleta desenvolvia uma velocidade média pouco acima de 50 km/h.

A Dict deve instaurar um inquérito policial para esclarecer a dinâmica, as causas e circunstâncias do acidente. Para isso, serão solicitadas imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades do local.

Além do motociclista que morreu após bater em poste de iluminação pública, outro bateu em carro, em Goiânia

No último sábado (23), um motociclista, de 51 anos, morreu após bater em um carro na Avenida Anhanguera, no bairro Capuava, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, uma jovem, de 27 anos, conduzia um veículo de passeio pela Avenida Anhanguera, sentido Campinas/Vila Mutirão. Na mesma pista, mas no sentido contrário e pela contramão, seguia a vítima, identificada como Carlos Magnus Vaz de Andrade.

Em determinado momento, próximo a um shopping na região, ocorreu a colisão frontal entre os veículos. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A condutora do veículo sofreu lesões corporais e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Na unidade de saúde, ela foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

De acordo com a Dict, a mulher alegou que ao se deparar com o motociclista na contramão, tentou desviar, mas ele teria acionado sinal de luz alta, o que prejudicou a visibilidade. Agora, será instaurado um inquérito policial para a apuração dos fatos.