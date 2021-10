Fica 2021 abre inscrições para filmes, oficinas e apresentações artísticas

As inscrições para as mostras competitivas, oficinas, mesas redondas, palestras e minicursos da programação da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021) foram abertas, nesta terça-feira (26/10), pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). Nesta edição, as apresentações artísticas e culturais serão restritas aos artistas residentes na cidade de Goiás.

O Fica 2021, que acontece de 14 a 19 de dezembro, é realizado em uma co-parceria do Governo de Goiás e o Sesc/Senac. Inclusive, esta edição ocorrerá no formato híbrido, com programação remota e presencial. Assim, irá seguir todos os protocolos sanitários para combate à Covid-19.

Com mais de 20 anos de tradição, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental se consagrou mundialmente ao discutir assuntos relevantes ao meio ambiente e sustentabilidade através de produções audiovisuais. Acesse AQUI todos os editais do Fica 2021.

Mostra de cinema e vídeo

A grade do Fica 2021 é composta pela Mostra oficial Competitiva e a Cinema Goiano (ABD). Além disso, a Becos da Minha Terra, voltada para produções da cidade de Goiás, e a de Videoclipes. Dessa maneira, os prêmios variam de R$ 10 mil a R$ 30 mil.

Os interessados em inscrever suas obras audiovisuais têm até o dia 9 de novembro para realizarem suas inscrições no site do festival: www.fica.go.gov.br. Dessa forma, a lista dos selecionados será publicada no dia 24 de novembro.

Projetos Culturais

A 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental terá apenas apresentações artísticas e culturais de pessoas residentes na cidade de Goiás. Segundo a Secult Goiás, esse era um pedido antigo dos moradores. Desse maneira, os artistas precisam anexar, durante inscrição, comprovante de endereço.

O período de inscrição do edital de credenciamento de projetos culturais começou na terça-feira (26/10), e segue até o dia 5 de novembro. Assim, pode ser feita pelo e-mail: [email protected]. O resultado deverá ser publicado no dia 16 de novembro.

Cursos, palestras e oficinas no Fica 2021

Os interessados em ministrar mini-cursos, oficinas, bem como mesas de debates durante o Fica 2021 têm até o dia 5 de novembro para realizar suas inscrições. A publicação da lista dos selecionados está prevista para o dia 10 de novembro.

Júri de seleção curatorial

Nesta edição, o edital do Fica contemplará ainda pessoas que quiserem participar como jurados das mostras. Para isso, os interessados deverão acessar o site do Festival e se inscreverem até o dia 29 de outubro, pelo e-mail: [email protected]. O resultado será divulgado no dia 1º de novembro.