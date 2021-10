Grave acidente em Uruaçu deixa vítima inconsciente e com politraumatismos

Na manhã desta quarta-feira (27/10), o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, foi acionado para atender uma ocorrência de colisão envolvendo uma carreta e um veículo de passeio. O grave acidente aconteceu na BR-153, próximo a zona rural de Uruaçu.

Com o impacto da colisão, o motorista do carro de passeio foi arremessado para fora do veículo sofrendo politraumatismos e ficando inconsciente. Assim que chegaram ao local, os socorristas do Corpo de Bombeiros realizaram o pré-atendimento hospitalar e encaminharam a vítima, com vida, para a Unidade de Pronto Atendimento de Uruaçu. O condutor da carreta não sofreu lesões.

Como os nomes dos envolvidos não foram informados, a equipe de reportagem não conseguiu mais informações sobre o atual estado de saúde deles, tanto do motorista do carro quanto da carreta.

Acidente de trânsito no interior de Goiás

Na última terça-feira (26/10) a Policia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um motorista alcoolizado. O acidente aconteceu na BR-050, perímetro urbano de Catalão, quando um motorista de um veículo de passeio perdeu o controle da direção de saiu da pista.

Em decorrência do acidente, o condutor do veículo ficou imobilizado sobre o canteiro central da pista dupla. Apesar de não haver feridos, a PRF submeteu o motorista ao teste do bafômetro que acusou 1,32 miligramas de álcool por ar expelido dos pulmões.

O índice de embriaguez apontado pelo teste indica um percentual quatro vezes maior que o teor alcoólico considerado como crime. Mediante ao resultado, o fazendeiro disse aos policiais que consumiu cachaça na fazenda onde planta soja.

O condutor foi encaminhado para a Policia Civil de Catalão e a fiança foi estipulada em mil reais. O veículo foi recolhido, o motorista teve a sua licença para dirigir suspensa por um ano, terá que pagar uma multa de quase R$ 3 mil , além de responder criminalmente por dirigir sob o efeito de álcool.