UniRV se pronuncia sobre falsificação de documentos para curso de medicina

A Universidade de Rio Verde (UniRV) se manifestou, na tarde desta quarta-feira (27/10), sobre o caso de fraude documental feita por alunos de medicina em nome da instituição de ensino.

O caso foi deflagrado pela Polícia Civil, que cumpriu mandados de prisão temporária em desfavor de 19 alunos do curso de medicina suspeitos de ingressar no curso de forma ilícita. As prisões aconteceram em Goianésia, Formosa e Barreiras, na Bahia. Em todo o país, oito instituições de ensino confirmaram as irregularidade na documentação.

Mediante a repercussão do caso e ao surgimento de documentos usando, indevidamente, o nome da Universidade de Rio Verde (UniRV), a instituição emitiu uma nota de esclarecimento se pronunciando sobre os acontecimentos.

Leia na íntegra a nota divulgada pela UniRV

A Universidade de Rio Verde – UniRV informa que, infelizmente, identificou fortes evidências de fraude documental praticada por alguns dos candidatos nos processos de “Transferência Externa” para os cursos de Medicina oferecidos em nossa Instituição. A documentação, com fortes indícios de falsificação, consiste em “históricos escolares” e demais impressos necessários à comprovação de matrícula como aluno regular em cursos de graduação de medicina em Instituições de Ensino brasileira, pública ou privada, devidamente autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC/Brasil ou Órgão delegado por Lei. Diante das suspeitas, como procedimento rotineiro em processos de transferência, a UniRV formalizou contato com as Instituições de Ensino que, supostamente, seriam as instituições de “origem” dos candidatos à transferência, porém, lamentavelmente, obteve a confirmação da irregularidade da documentação apresentada por vários dos pretendentes. Assim que as confirmações de irregularidades foram sendo entregues à UniRV, entramos em contato com a Autoridade Policial competente, que assumiu o caso e nos orientou na continuidade dos procedimentos de transferência, de maneira a não atrapalhar os trabalhos de investigação. Diante da deflagração da Operação Policial “Clandestinus” na data de hoje, a partir de agora, a UniRV tomará as devidas providências no âmbito administrativo (interno) para a expulsão daqueles que se matricularam indevidamente. A UniRV cumprimenta todos os policiais envolvidos na operação e, em particular, o trabalho da Polícia Civil de Rio Verde, na pessoa do Delegado Dr. Danilo Fabiano Carvalho, ao mesmo tempo em que manifesta total repúdio às atitudes criminosas e antiéticas para acesso a cursos de nível superior, em específico à medicina, cujas preocupações morais dos candidatos e demais envolvidos deveriam estar acima de qualquer outro desejo. A Universidade de Rio Verde também entende que, ao identificar e contribuir para desmantelar esse esquema criminoso, demonstra sua preocupação e seriedade na condução de seus processos seletivos de admissão de alunos e, especialmente, com a qualidade e a ética na formação dos profissionais do amanhã.

