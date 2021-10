Acidente entre 3 caminhões deixa duas pessoas em estado grave na BR-153, em Goiás

Na manhã desta quinta-feira (28/10), um grave acidente entre três caminhões deixou duas pessoas gravemente feridas na BR-153, no km 142, em Mara Rosa, no norte do estado de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a primeira batida envolveu dois caminhões, que seguiam em sentidos contrários e colidiram de frente. O terceiro veículo, que vinha logo atrás, bateu com a lateral de um deles.

Informações preliminares apontam que os os motoristas dos dois primeiros caminhões envolvidos tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para uma unidade de saúde na região. Já o terceiro motorista não precisou de atendimento médico. O nome das vítimas não foi divulgado.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. Segundo a PRF, a pista foi interditada por algumas horas, mas já estava sendo liberada por volta de 10h da manhã.

Veja o vídeo gravado logo após o acidente:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sb3274ba9-55e1-4dcf-a52b-0f4f4695a8af’]

Além do acidente na BR-153, em Mara Rosa, outro foi registrado em Uruaçu

Um jovem de 25 anos morreu no final da manhã desta quarta-feira (27) após uma colisão frontal na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O motorista estava sozinho em um VW/Gol seguindo sentido sul quando, na altura do km 203, ao tentar fazer uma ultrapassagem, bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto.

Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Atendimento de Uruaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Ocorrências em rodovias que cortam Goiás

De acordo com balanço da PRF, nas últimas 24 horas foram registrados nove acidentes que deixaram sete pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Além disso, foram registradas 380 autuações de infrações de trânsito, sendo que 36 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 14 de motoristas que realizaram ultrapassagens proibidas e duas de condutores reprovados no teste de alcoolemia.