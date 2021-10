CNH vencida de agosto a outubro de 2020 deve ser renovada até domingo (31)

Os motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida devem estar atentos ao prazo de atualização do documento estabelecido pela Comissão Nacional de Transporte (Contran). A data de expiração suspensa devido à pandemia foi retomada.

No próximo domingo (31/10), vence o prazo para renovação CNHs vencidas entre agosto e outubro de 2020. A Deliberação 232 do Contran, que entrou em vigor no dia 2 de agosto deste ano, estabeleceu um cronograma escalonado.

Como fazer para renovar CNHs vencidas

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), para fazer a renovação do documento é preciso agendar atendimento pelo site do próprio órgão, no Vapt Vupt ou presencialmente no Ciretran de seu município. A taxa do serviço é de R$ 160,65.

Para concluir a renovação é preciso fazer exame médico em uma das clínicas credenciadas. O exame custa R$ 90 e deve ser pago direto à clínica.

Ainda segundo o Detran-GO, os motoristas que dirigem com carteira de motorista vencida fora do prazo estipulado pelo Contran estão cometendo uma infração de trânsito gravíssima. A multa aplicável é a multa de 293,47 reais, com 7 pontos na licença.

Já para os condutores com CNHs vencidas neste ano terão 12 meses para efetuar a renovação do documento junto ao Detran-GO. Para efeitos de fiscalização de trânsito, a carteira vencida em 2021 terá validade até o mês de aniversário em 2022.

CNH Social

Nesta semana, o Detran-GO divulgou a lista dos candidatos selecionados para participar do programa CNH Social. Nesta etapa, foram ofertadas 5.010 vagas para que a população de baixa renda possa obter, adicionar ou mudar a categoria da licença.

Os contemplados têm até o dia 10 de novembro para efetuar a matrícula on-line, que deve ser feita exclusivamente pelo site do órgão. O programa oferece isenção de taxas como inclusão no renach, licença de aprendizagem de direção veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico.

Por meio de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs), são oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.