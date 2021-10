Motociclista morre após bater em ônibus do transporte coletivo, em Goiânia

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada nesta sexta-feira (29/10) para atender uma ocorrência de acidente de trânsito que vitimou um motociclista. A batida aconteceu no cruzamento da rua Georgina George Borges de Melo com a rua Maria do Carmo Barbosa, Setor Madre Germana 2, em Goiânia.

Conforme apontam as investigações preliminares, a vítima Wanderson Caldas Lima, de 35 anos, estava conduzindo uma motocicleta e, ao trafegar pela rua Maria do Carmo Barbosa, colidiu com a lateral esquerda de um ônibus do transporte coletivo.

Com o impacto da colisão, a vítima foi derrubada na pista e sofreu lesões corporais graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) constatou o óbito no local.

O condutor do coletivo permaneceu foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. A Dict ainda informou que será instaurado inquérito policial para a apuração dos fatos.

Em nota, a empresa Rápido Araguaia se manifestou sobre o caso. Leia na íntegra:

A Rápido Araguaia lamenta o acidente ocorrido na manhã desta sexta, dia 29, no Setor Madre Germana 2, que envolveu um ônibus e uma moto, ocasionando o óbito da motociclista. O veículo do transporte coletivo fazia a linha 571, itinerário Terminal Maranata / Setor Madre Germana 2.O motorista do ônibus acionou os primeiros socorros para atendimento à motociclista. Peritos da empresa também se deslocaram ao local para avaliar o ocorrido. A empresa tomou todas as providências e está apurando as causas do acidente.

Em outro caso, motociclista morre após bater em carro na Avenida Anhanguera, em Goiânia

No último sábado (23/10), um motociclista, de 51 anos, morreu após bater em um carro na Avenida Anhanguera, no bairro Capuava, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, uma jovem, de 27 anos, conduzia um veículo de passeio pela Avenida Anhanguera, sentido Campinas/Vila Mutirão. Na mesma pista, mas no sentido contrário e pela contramão, seguia a vítima, identificada como Carlos Magnus Vaz de Andrade.

Em determinado momento, próximo a um shopping na região, ocorreu a colisão frontal entre os veículos. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A condutora do veículo sofreu lesões corporais e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Na unidade de saúde, ela foi submetida ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

De acordo com a Dict, a mulher alegou que ao se deparar com o motociclista na contramão, tentou desviar, mas ele teria acionado sinal de luz alta, o que prejudicou a visibilidade. Agora, será instaurado um inquérito policial para a apuração dos fatos.