Goiânia: filho é preso por abandono e maus-tratos contra a própria mãe

Na última sexta-feira (29), a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), efetuou a prisão em flagrante de um homem de 45 anos, por cometer crimes de exploração financeira, abandono e maus-tratos contra a própria mãe. A idosa de 91 anos, vivia em condições precárias, ambiente insalubre, dependendo da doação de vizinhos para se alimentar e sem os medicamentos necessários para o controle e monitoramento de sua saúde. O caso aconteceu no setor Green Park, em Goiânia.

O autor do crime, que é filho da idosa, feriu os direitos constitucionais da mãe com a intenção de receber o benefício previdenciário dele e o dinheiro referente ao aluguel de um barracão nos fundos o imóvel. Os valores seriam usados em proveito próprio do acusado, deixando de lado as necessidades básicas da idosa.

A mulher era submetida a situações degradantes e desumanas, sendo privada de cuidados indispensáveis e até mesmo de alimentos. Após a prisão do filho, uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social foi até o local e encaminhou a idosa para um abrigo temporário. A prisão faz parte da Operação Vetus II, coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento do Idoso (Deai) em parceria com o Ministério da Justiça e Cidadania. A ação acontece em todo o estado de Goiás.

Além do caso em que filho é preso por abandono e maus-tratos contra a própria mãe, já houve casos em que filha é presa ao ameaçar mãe idosa enquanto ela denunciava agressão

Uma mulher foi presa em flagrante em 2020, após ameaçar a mãe idosa enquanto ela denunciava uma suposta agressão em uma delegacia de Goiânia.

Durante depoimento a um delegado da Central de Flagrantes, a idosa, com cerca de 60 anos, contou que foi agredida pela filha e estava com ferimentos na mão causadas pelo ato.

Enquanto a idosa prestava o depoimento, foi interrompida pela filha, que ameaçou agredi-la. Diante disso, o caso que seria finalizado com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi transformado em prisão em flagrante.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Goiânia. Devido o flagrante, a jovem ficou presa na Central na noite do ocorrido.