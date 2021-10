Neste sábado (30), Goiânia terá 16 pontos de vacinação contra a Covid-19

Neste sábado (30/10), Goiânia terá 16 pontos de vacinação contra a Covid-19 destinados ao atendimento da população. Serão aplicadas vacinas de primeira, segunda e terceira dose. Sendo as primeiras doses destinadas a adolescentes de 12 a 17 anos de idade.

Para a terceira dose ou dose de reforço, serão atendidos idosos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Estarão disponíveis também, a segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac.

Vale lembrar que as vacinas de segunda dose serão disponibilizadas apenas para pessoas com a data marcada para o dia 30/10 ou que se encontram com o primeiro reforço em atraso.

Neste sábado, o drive-thru do shopping Passeio das Águas também estará em funcionamento com aplicação de segunda e terceira dose. Todas as 16 salas de vacinação e o drive-thru dispensam a necessidade de agendamento.

Mais informações sobre a vacinação, acesse o site Imuniza Gyn, da Prefeitura de Goiânia.

Goiânia terá vacinação contra a Covid-19 durante todo o feriado de finados

Durante o feriado de Finados, Goiânia continuará atendendo a população em mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. As vacinas serão aplicadas na segunda (1/11) e terça-feira (2/11) com locais e horários pré-estabelecidos pela prefeitura municipal.

Para aqueles que se interessarem em tomar a vacina durante o feriado nacional, as doses estarão disponíveis no Centro Municipal de Vacinação (CMV) e no Cais de Campinas, das 8h às 16h. Para se vacinar não há necessidade de agendamento.

Na quarta-feira (3/11) o calendário de vacinação contra a Covid-19 segue normalmente, com vacinas disponibilizadas em 60 salas espalhadas pela cidade. As vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) também voltam a rotina normal na quarta-feira (3/10) após feriado.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que, até o momento, Goiânia já vacinou 983.480 pessoas com a primeira dose e 684.528 com a segunda dose ou dose única.

Em decorrência da vacinação atípica, a Prefeitura de Goiânia resolveu ampliar também a testagem da população para a Covid-19.

Neste feriado, Goiânia terá ampliação de testagem e vacinação contra a Covid-19

A ampliação da testagem populacional durante o feriado de finados também acontecerá na segunda (1/11) e terça-feira (2/11), sendo destinados a pedestres e motoristas. A testagem acontecerá das 08h às 16h. Confira abaixo os pontos para a realização gratuita do teste:

Segunda-feira (01/11) – das 08h às 16h

Pedestres: Praça da Vitória, Avenida Santo Onofre, na Vila Jardim São Judas Tadeu

Modalidade drive-thru: em frente à Escola Municipal Lions Bandeirantes, na Praça da Bandeira, no Bairro Goiá

Terça-feira (02/11) – das 08h as 16h