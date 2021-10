Ônibus sai da pista, capota e deixa 5 feridos na BR-020, em Formosa

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus de viagem aconteceu na manhã deste sábado (30/10), na BR-020, em Formosa. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h da manhã o veículo saiu da pista e capotou, deixando 5 pessoas feridas.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e informou que as vítimas tiveram apenas ferimentos leves, estavam conscientes e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Formosa. Os demais passageiros que estavam no ônibus não sofreram nenhum tipo de lesão.

PRF que reforça policiamento nas rodovias federais goianas durante o feriado de finados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça, até a próxima terça-feira (2/11), Feriado de Finados, o policiamento nas rodovias federais goianas, em horários identificados com maior incidência de acidentes graves e de crimes, como furtos e roubos.

De acordo com a corporação, as equipes policiais estarão atentas às ultrapassagens proibidas, condutores alcoolizados, uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e ao cumprimento das normas de segurança para o transporte de crianças.

A expectativa da PRF é que o movimento de veículos nas rodovias aumente especialmente no fim da tarde e início da noite da última sexta-feira (29), na manhã de sábado (30), e na noite de terça-feira (2). A orientação é que os motoristas evitem viajar nestes horários e tenham atenção redobrada.

Feriado de Finados: cuidados com período chuvoso

Segundo a PRF, o feriado de Finados é marcado por muitas viagens entre cidades goianas e, por isso, os motoristas devem redobrar a atenção, especialmente por causa do período chuvoso, que é predominante nesta época do ano.

“Em caso de restrição de visibilidade, o motorista deve diminuir a velocidade, sem freadas bruscas; manter o farol baixo ligado (nunca usar farol alto) e uma distância segura em relação ao veículo a sua frente, sinalizando antes de qualquer mudança de direção.”, informou a corporação.

Além disso, a orientação é também que os motoristas observem todos os equipamentos de segurança e documentação obrigatória antes de iniciar o deslocamento, e fazerem o planejamento da viagem.

Balanço da PRF aponta que nos últimos quatro anos, levando em conta apenas o período que envolve o feriado de Finados, aconteceram 92 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás e 96 pessoas ficaram feridas. No ano passado, foram registrados 33 acidentes, que deixaram 38 feridos e causaram a morte de cinco pessoas nas BRs que cortam o estado.