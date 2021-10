Para auxiliar vítimas do câncer de mama coleta de cabelos é feita em Goiânia

Uma ação em prol das vítimas de câncer de mama foi realizada no último sábado (30/10), em Goiânia. A iniciativa visa a coleta e fabricação de perucas para mulheres que perderam os cabelos naturais durante o tratamento contra a doença.

Por se tratar de uma doença extremamente agressiva, chegando a ser fatal em alguns casos, o câncer de mama mexe com a autoestima, sistema imunológico e estrutura emocional de muitas mulheres ao redor do mundo.

Sem escolher idade, cor, raça ou orientação sexual, as pacientes são submetidas a mastectomias parciais ou totais das mamas para a retirada do nódulo cancerígeno. Após a realização do processo cirúrgico se faz necessário a realização de sessões de quimio ou radioterapia.

Devido ao grau de agressividade do processo quimioterápico, o organismo da vítima fica fragilizado, o que traz reflexos visíveis na aparência do paciente, como por exemplo através da queda de cabelos.

Coleta de cabelos no auxilio as vítimas de câncer de mama

A ação foi realizada no Araguaia Shopping, sendo parte do projeto Goiânia Sempre Rosa, que visa o cuidado com as mulheres em todos os meses do ano e não apenas durante as campanhas de conscientização da prevenção ao câncer de mama.

Com o recolhimento dos cabelos doados e através da fabricação das perucas, inúmeras mulheres da capital goiana, e que foram vítimas da doença, poderão melhorar a sua autoestima e se reconhecerem novamente ao olhar no espelho.

O projeto foi realizado em Goiânia através da parceria entre o Grupo Vencendo o Câncer, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) e Araguaia Shopping.

Vale lembrar que o câncer de mama não é uma exclusividade feminina, podendo atingir homens de todas as idades também.

Sintomas e formas de prevenção ao câncer de mama

Os sintomas mais comuns do câncer de mama são:

Edema

Dor

Inversão do mamilo

Descamação

Secreção papilar

Retração cutânea

Hiperemia

Por se tratar de uma doença em que as células se multiplicam de uma forma desordenada, não há efetivamente como prevenir o câncer de mama. Porém, o que se pode fazer é controlar os fatores de risco através de monitoramento período.

Neste caso, em específico, exames de toque e a mamografia podem auxiliar no controle. Em qualquer sinal de anormalidade, recomenda-se a busca por orientação médica.