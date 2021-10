Rota turística Via Liberdade trará benefícios para Goiás ao longo da Br-040

A união entre os estados de Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Minas Gerais promete trazer benefícios para municípios goianos ao longo da Br-040. Isto porque, os governadores dos estados assinaram na última sexta-feira (29/10) um acordo que dá o pontapé inicial na estruturação da rota turística Via Liberdade.

A construção da nova via de turismo e culturalidade, busca conectar as riquezas históricas, culturais e artísticas dos quatro estados envolvidos. Com percurso aproximado de 1.179 km que cortam a Br-040, os viajantes serão envolvidos por ações e programas que envolvem patrimônios da humanidade, belas paisagens à beira mar e entre montanhas, passando por cidades imperiais, além de visitar capitais e metrópoles.

Engana-se quem acha que o projeto deixa de lado a apreciação de elementos naturais e envolvimento tradicionais, comidas típicas, sertão, arte e contemporaneidades. A Via Liberdade é um verdadeiro convite à realização de encontros de pesquisa, arte e especialidades voltados aos temas marcantes da história brasileira.

Vantagens trazidas pelos estados através da criação da rota turística Via Liberdade

Dentre as oportunidades oferecidas pela rota, pode-se citar também Seminários sobre turismo e patrimônio, marketing turístico, apoio ao comércio local, potencialização do turismo virtual, visibilidade de feiras e eventos nacionais através da participação de turistas, parcerias estratégicas com o setor público, privado e agentes representantes do turismo.

Na opinião de Fabrício Amaral, atual presidente da Agência Nacional de Turismo de Goiás (Goiás Turismo), o projeto Vila Liberdade traz grandes avanços para o turismo nacional, sendo de grande importância por integrar três estados e o Distrito Federal. “Essa iniciativa tem potencial para atrair o turista e assim gerar oportunidades de negócios e desenvolvimento nas comunidades locais, emprego e renda aos municípios” afirmou ele.

A reunião para a assinatura do termo de cooperação técnica do projeto aconteceu em Minas Gerais (MG), tendo como sede o Palácio das Artes.