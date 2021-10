Confira o que abre e fecha em Goiânia no feriado de Finados

Na próxima terça-feira (2/11) acontece o feriado de Finados, e, assim, há mudanças no que abre e no que fecha em Goiânia, como no caso de atendimentos de órgãos municipais e estaduais. De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública, não sofrerão alterações na segunda (1/11) e terça.

Em relação ao Estado, órgãos que desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização, estarão de plantão nos dois dias.

O que abre e o que fecha no feriado de Finados em Goiânia

Na saúde, as unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Além disso, Goiânia terá vacinação por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento, nos feriados de segunda (1⁰), comemoração do Dia do Servidor Público, na terça-feira.

A testagem ampliada da população também ocorrerá nos feriados. Dessa maneira, vai das 8h às 16h, nas modalidades pedestre e drive-thru. Confira todas as informações no site da prefeitura.

Na quarta-feira (3/11), a vacinação volta à normalidade. Assim, será ofertada em 60 salas que retomarão também a aplicação das vacinas de rotina que são ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

As unidades da Atende Fácil não funcionarão na segunda e terça-feira. Já o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), terá operação normal na segunda-feira. Na terça-feira, a CMTC operará com planilha de domingo e com cinco linhas especiais para deslocamento aos cemitérios da cidade. Mais informações no Instagram da CMTC.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado de Finados em Goiânia, a Comurg mantém o funcionamento das operações de limpeza, como varrição e coleta de lixo orgânico. Ademais, de serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Dessa forma, somente a coleta seletiva não funcionará na terça-feira (2/11) porque as cooperativas estarão fechadas. O Cata-Treco funcionará por agendamento.

O Zoológico, Parque Mutirama e Clube do Povo, espaços de lazer mantidos pela prefeitura, estarão fechados na segunda-feira e terça-feira. Assim, funcionam neste domingo (31/10).

A prefeitura de Goiânia ressalta ainda que as regras sobre o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos continuam valendo para quem frequentar os espaços públicos da cidade no feriado, devido a pandemia de Covid-19.