Crianças ficam presas em brinquedo do Mutirama por 15 minutos, em Goiânia

Duas crianças com idade aproximada de 08 e 10 anos ficaram presas em um brinquedo do Mutirama por cerca de 15 minutos, em Goiânia. O caso aconteceu na última sexta-feira (29), enquanto as crianças se divertiam no brinquedo telecombate, popularmente conhecido como foguete.

O pai das crianças, um policial militar, informou que os filhos só conseguiram descer do equipamento quando um técnico responsável pelo parque de diversões foi acionado e que a informação que lhe foi passado é que a pane ocorreu devido a uma peça do sistema hidráulico que estragou.

A família relembrar os momentos de angústia e a forma como auxiliaram as crianças a se acalmarem, tirando fotos e conversando, no memento em que elas começaram a chorar em pânico.

Agetul se pronuncia sobre o caso das crianças que ficaram presas em brinquedo do Mutirama por 15 minutos, em Goiânia

Conforme informações divulgadas pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), na última sexta-feira não foi registrado problemas envolvendo o brinquedo Telecombate. A agência ressaltou também que o equipamento tem instalado em seu sistema de segurança um mecanismo que desce as naves caso elas fiquem no alto por mais de três minutos.

Leia na íntegra a nota divulgada pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer