Martim Cererê, em Goiânia, retoma atividades presenciais

O Centro Cultural Martim Cererê, um dos espaços culturais mais importantes de Goiânia e do Estado de Goiás, retoma as atividades presenciais após uma pausa de dois anos em razão da pandemia provocada pela Covid-19. Assim, a programação do espaço faz parte da retomada cultural do Governo de Goiás, sendo reaberta ainda no mês de outubro, com eventos na área externa do espaço. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades locais foram seguidos.

Com agenda programada até o fim do ano, o Martin Cererê já recebeu algumas atrações. Dessa maneira, aconteceram o Mercado das Coisas, uma feira de produtores independentes, bem como a Feira das Minas. Além disso, show da banda Low Amp.

A programação do Centro Cultural sgue até o fim do ano. Assim, no roteiro, estão o Mercado das Coisas (6/11, 4/12 e 11/12) e a Feira das Minas (7/11 e 12/12). Ademais, a Feira do Vinil da Monstro Discos (18/12), e mais um show da da Low Amp (11/11).

Segundo a coordenação da unidade, neste primeiro momento, o Martim Cererê retoma as atividades apenas na área externa. Porém, os teatros estão sendo preparados e adaptados para receber espetáculos em breve.

Retomada do Centro Cultural Martim Cererê

Desde o início da pandemia, os espaços culturais gerenciados pela Secult estavam fechados para eventos presenciais. As atividades nessas unidades, em Goiânia e no interior do Estado, foram mantidas com atrações on-line e, ainda, para gravações de projetos.

No Centro Cultural Martim Cererê, um trabalho de revitalização vem sendo feito desde 2020. Dessa maneira, segundo a Secult Goiás, estão sendo realizadas melhorias, manutenção e adequação de sua estrutura. Nas atividades paralelas, há um roteiro de gravações do programa Literatura Encenada, que integra o programa “Cultura em Casa”, com apresentações gratuitas que são disponibilizadas semanalmente nas redes da Secult Goiás.

O secretário de Cultura, César Moura, comemora a retomada cultural, possível graças ao avanço da vacinação no Estado e ao apoio do governo para o fomento da área cultural. Para o secretário, a expectativa é atender o máximo de artistas possível, contando sempre com apoio dos parceiros nessa empreitada. “Com a retomada das atividades presenciais, nossa meta é que esse número seja ainda maior”, concluiu o titular.