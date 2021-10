Vídeo: motociclista morre após colidir contra carro no Setor Goiânia Viva

Um motociclista, de 46 anos, morreu na noite deste sábado (30/10), por volta de 22h30, após colidir contra um carro no Setor Goiânia Viva, na capital. Uma equipe plantonista da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios obtidos no local a vítima Willams Rodrigues da Silva conduzia a motocicleta pela Avenida Gabriel Henrique de Araújo, sentido Oeste/Leste, quando, em determinado momento, envolveu-se no acidente.

O carro de passeio era conduzido por um homem, de 36 anos, que trafegava pela mesma via, mas no sentido contrário. Ao realizar uma conversão à esquerda para entrar na Alameda Goiânia Viva, aconteceu a colisão transversal entre os veículos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou a morte da vítima ainda no local do acidente. O condutor do automóvel foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo. A Dict ainda informou que será instaurado inquérito policial para apurar os fatos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o exato momento do acidente. Assista:

Além do motociclista que morreu após colidir contra carro no Setor Goiânia Viva, outro bateu em ônibus

Na última sexta-feira (29), um motociclista, de 35 anos, morreu após bater contra um ônibus do transporte coletivo, no cruzamento da rua Georgina George Borges de Melo com a rua Maria do Carmo Barbosa, Setor Madre Germana 2, em Goiânia.

Conforme apontam as investigações, a vítima Wanderson Caldas Lima, de 35 anos, estava conduzindo uma motocicleta e, ao trafegar pela rua Maria do Carmo Barbosa, colidiu com a lateral esquerda de um ônibus do transporte coletivo.

Com o impacto da colisão, a vítima foi derrubada na pista e sofreu lesões corporais graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) constatou a morte da vítima ainda no local.

O condutor do coletivo permaneceu foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. A Dict ainda informou que será instaurado inquérito policial para a apuração dos fatos.

Em nota, a empresa Rápido Araguaia afirmou que “o motorista do ônibus acionou os primeiros socorros para atendimento à motociclista. Peritos da empresa também se deslocaram ao local para avaliar o ocorrido. A empresa tomou todas as providências e está apurando as causas do acidente.”.