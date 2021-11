Acidente no Setor Gentil Meireles, em Goiânia, deixa motociclista em estado grave

Um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (31/10) deixou um motociclista em estado grave no Setor Gentil Meireles, próximo ao Cemitério Parque, em Goiânia. A equipe plantonista da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) esteve no local.

Segundo levantamentos preliminares, a vítima, de 20 anos, trafegava pela Rua São Domingos, sentido Cemitério Parque/ Avenida Brigadeiro Faria Lima, quando por motivos ignorados perdeu o controle da direção e subiu no meio-fio à direita, momento que atingiu um muro.

Como impacto, o motociclista percorreu alguns metros e caiu na calçada, sendo que a motocicleta atravessou as duas pistas e parou somente no outro lado da rua, no sentido oposto.

De acordo com a Dict, a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e transportada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O Dia Online ainda não conseguiu atualização sobre o atual estado de saúde do motociclista.

Além do acidente no Setor Gentil Meireles, outro foi registrado no Goiânia Viva

Um motociclista, de 46 anos, morreu na noite do último sábado (30/10), por volta de 22h30, após colidir contra um carro no Setor Goiânia Viva, na capital.

Segundo informações e vestígios obtidos no local a vítima Willams Rodrigues da Silva conduzia a motocicleta pela Avenida Gabriel Henrique de Araújo, sentido Oeste/Leste, quando, em determinado momento, envolveu-se no acidente.

O carro de passeio era conduzido por um homem, de 36 anos, que trafegava pela mesma via, mas no sentido contrário. Ao realizar uma conversão à esquerda para entrar na Alameda Goiânia Viva, aconteceu a colisão transversal entre os veículos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou a morte da vítima ainda no local do acidente. O condutor do automóvel foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo. A Dict ainda informou que será instaurado inquérito policial para apurar os fatos.