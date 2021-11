Chorinho volta a acontecer e contempla mais bairros; veja programação

O Chorinho vai voltar a acontecer. O anúncio foi feito pela prefeitura de Goiânia, nesta segunda-feira (1/11). O projeto, que é gerido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), será retomado a partir desta sexta-feira (5/11), com início às 19h. Além disso, desta vez, o projeto não estará restrito ao Centro da cidade e, portanto, terá formato itinerante. A tradicional casa do Chorinho é o Grande Hotel, na esquina da Avenida Goiás, com a Rua 3.

A primeira edição do Chorinho nesta nova fase, por exemplo, acontece no Centro Cultural Estação Cultura, na Antiga Estação Ferroviária, no Centro. As atrações são João Garoto e Grupo Brasileirinho, a partir das 19h. Em seguida, às 20h15, o show é com o grupo Nóys é Nóys. O calendário de apresentações contempla também o retorno ao Grande Hotel. Ademais, apresentações na Rua do Lazer, no Centro; no Palácio na Cultura, no Setor Universitário; e na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas.

Mudanças na retomada do evento

A prefeitura exalta que o projeto Chorinho já é uma tradição na agenda cultural dos goianienses. Assim, o evento acontece desde 2003 e a ideia sempre foi reunir o público para um evento de rua, com caráter democrático e permitindo acesso à música popular produzida por artistas locais.

“Fizemos algumas adaptações para expandir o Chorinho para outros bairros, outros polos da Cultura”, conta o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio. Dessa forma, a administrações municipal tem a intenção de que o Chorinho “chegue cada vez mais perto das pessoas e continue levando a alegria da música, promovendo shows de grandes nomes da cena cultural local”.

A programação do Chorinho tem atrações previstas até 17 de dezembro. Dessa forma, todos os eventos são gratuitos e seguem os protocolos de prevenção à Covid-19. Os shows seguem as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ademais, o evento está de acordo com os decretos municipais, que gerenciam a situação de pandemia.

Confira a programação do Chorinho

Quando: 5/11

Local: Centro Cultural Estação Cultura. Assim, acontece na Antiga Estação Ferroviária, no Centro

19h – João Garoto e grupo Brasileirinho

20h15 – Nóys é Nóys

Quando: 12/11

Local: Grande Hotel, na Av. Goiás, no Centro. Dessa forma, o Chorinho volta a sua casa

19h – Diabo a Quatro

20h15 – Fernando Boi

Quando: 19/11

Local: Rua do Lazer, no Centro

19h -Bruno Rejan e Grupo

20h15 – João Nogueira – 80 anos

Quando: 26/11

Local: Praça Joaquim Lúcio. Dessa forma, o Chorinho chega a Campinas

19h – Leandro Mourão e Banda

20h15 – Pó de Mico

Quando: 3/12

Local: Palácio da Cultura, no Setor Universitário

19h – Rozi Miranda convida Caetano Bartolo

20h15 – Grupo Dengo

Quando: 10/12

Local: Rua do Lazer, no Centro

19h – Karine Serrano e Nonato Mendes

20h15 – Diego Mendes

Quando: 17/12

Local: Praça Joaquim Lúcio, em Campinas

19h – Face Quarteto

20h15 – Beaju