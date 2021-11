Inauguração de hospital em Anápolis é adiada devido irregularidades

Através de uma medida cautelar o Ministério Público de Contas do estado de Goiás impediu a abertura de um hospital em Anápolis. A inauguração do Hospital Alfredo Abrahão deveria ter acontecido nesta segunda-feira (01/11), todavia ao analisar os documentos, o MPC constatou irregularidades no processo de construção da unidade.

A assinatura do contrato de edificação, foi em regime emergencial. Estava acordado que a administração hospitalar ficaria por conta de uma Organização Social de Pernambuco, denominada Associação Beneficente João Paulo II. Após solicitar a vistoria, o órgão fiscalizador aponta para a falta de informações e clareza dos documentos.

Dentre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas estão a ausência de chamamento público para a contratação de uma OS, dispensa de licitação, falta de debate com o Conselho Municipal de Saúde, além de questionar sobre a origem do dinheiro destinado a construção do hospital.

Fragilidades no contrato de construção do hospital de Anápolis

Os responsáveis pela inauguração do Hospital Alfredo Abrahão atestaram sobre a necessidade emergencial na assinatura do contrato de construção. Para o MPC, esta alegação é frágil e não justifica a falta de um edital licitatório. Desta forma, no parecer do Ministério, o planejamento de gastos foi elaborado de forma irresponsável.

Levando em consideração que no ano de 2020 o teto de gastos destinado ao sistema de saúde de Anápolis foi estipulado em 350 milhões, não há o que justifique a contratação de uma OS pelo valor semestral de 18 milhões de reais. No período de um ano, 10% do valor determinado pelo teto de gastos de 2020, seria usado para o pagamento da administração hospitalar.

Mediante aos apontamentos feitos pela análise dos documentos apresentados, o órgão responsável julgou necessário a suspensão da inauguração da unidade de saúde por tempo indeterminado. Outra solicitação feita pelo MPC foi a divulgação da documentação no portal da transparência da cidade de Anápolis.

Ao final foi emitido uma notificação informando que as infrações cometidas no contrato de construção do hospital são passíveis de multa e caracterizam práticas de gestão irregular, ilegítima e antieconômica.