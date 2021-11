Passageira relata que foi agredida com facão por motorista de app, em Anápolis

Uma passageira registrou uma ocorrência na Polícia Civil relatando que foi agredida com um facão por um motorista de aplicativo, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O caso aconteceu na última sexta-feira (29/10) e foi flagrado por câmeras de monitoramento de um supermercado.

Segundo informações da mulher, a agressão aconteceu após uma discussão por causa de R$ 8 reais, valor que ela teria ficado devendo em na corrida. Ela relatou que no fim da viagem o valor cobrado era basicamente o dobro do estimado, pois o motorista teria pegado um trajeto diferente do que foi indicado por ela.

Como não tinha o valor completo, ela afirmou que pagou o que tinha e saiu do veículo, pois o aplicativo cobra o restante na próxima viagem, o que seria uma política de compensação caso motoristas não tenham troco ou os passageiros não tenham o valor completo.

Vídeo: momento que passageira é agredida com facão em Anápolis

A mulher vítima da agressão conta que é pedagoga, mas está desempregada e fazendo alguns bicos. Ela relata que faz o trajeto pelo transporte de aplicativo toda semana e sempre paga em dinheiro.

Segundo a passageira, quando pediu a corrida o aplicativo deu o valor estimado de R$ 8,90. Quando entrou no veículo, tentou indicar um determinado trajeto para o motorista, que teria pegado outro caminho. No final da viagem, o valor cobrado foi de R$ 17,07.

Ela então pagou parte do valor e saiu do veículo, enquanto caminhava foi surpreendida com o golpe de facão na perna direita, na altura da coxa. A mulher ainda relatou que se sentiu humilhada e desrespeitada, totalmente impotente e não soube reagir quando foi agredida. Em depoimento à polícia, ela contou que o valor máximo que já tinha pagado pelas viagens era R$ 11,00.

Após o episódio, a pedagoga registou o caso na Polícia Civil e fez um exame no Instituto Médico Legal (IML) para comprovar a agressão.

Motorista de app é desligado da empresa após agressão

Em nota, a Uber, empresa responsável por conectar a passageira e o motorista por meio de aplicativo, afirmou que desativou a conta do motorista parceiro e “considera inaceitável e repudia qualquer ato de violência contra mulheres”.

Como não teve o nome divulgado, a equipe de reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista de app.

Nota da Uber