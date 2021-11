Shopping de Goiânia inaugura decoração de Natal

O Goiânia Shopping, no Setor Bueno, inaugurou, no último fim de semana, a decoração de Natal de 2021. Chamada de Natal Encantado dos Ursos, tem uma árvore de 14 metros de altura. Além disso, o espaço recebe ainda um urso gigante para fotos.

A decoração de Natal do Goiânia Shopping ainda tem um carrossel para a diversão das crianças, espaços para oficinas infantis artísticas, gira-gira temático e jogo da memória. Ademais, o lado de fora o espaço tem milhares de microlâmpadas e uma árvore iluminada na fachada.

A grande novidade deste ano é a volta da presença do Papai Noel junto à decoração natalina. Dessa maneira, a partir da próxima sexta-feira (5/11), o personagem principal do Natal chega ao shopping para assumir o seu trono na Praça Central (Piso 1) do centro de compras. Porém, para garantir a segurança, as tradicionais fotos com o Papai Noel serão feitas respeitando o distanciamento necessário.

Protocolo de segurança

Segundo a direção do Goiânia Shopping, o espaço segue todas as recomendações e determinações contra a Covid-19. Além disso, especialmente para a época de Natal, o shopping também adotou o protocolo da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Ele foi em parceria com hospital o Sírio-Libanês, baseado em referências específicas do setor do varejo para o momento da Covid-19.

Assim, entre as medidas, estão desinfetar as atrações infantis, obrigatoriamente, após o uso de cada cliente, respeitando-se o distanciamento social. Da mesma forma, os clientes devem fazer a desinfecção das mãos com álcool gel antes e depois de entrarem no brinquedo. Ademais, haverá distanciamento nos brinquedos e nas fotos. As equipes ainda utilizarão EPI’s.

Serviço: Natal do Goiânia Shopping

Papai Noel

Quando: De 5 de novembro a 24 de dezembro

Horário: de 5/11 a 25/11 – Todos os dias, das 12h às 20h | De 26/11 a 23/12 – de segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingos: das 12h às 20h

Carrossel

Quando: Até 24 de novembro

Horário: de segunda a sexta, das 12h às 22h | Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 20h

Bilheteria: R$ 15

Público permitido: crianças a partir de 2 anos de idade e com até 1,30m de altura