Bolsa Estudo: alunos da rede estadual de Goiás devem receber R$ 100 por mês

O governado Ronaldo Caiado enviou, nesta quarta-feira (3/11), para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) um projeto que incentiva a criação de uma Bolsa Estudo, no valor de R$100 mensais, destinado aos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino.

O auxilio será destinado a 218 mil alunos e objetiva combater o índice de evasão escolar, incentivando a permanência dos estudantes em sala de aula. Intitulado como Programa Bolsa Estudo, o projeto é vinculado à Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Os beneficiários do programa serão alunos da última fase de aprendizagem nos anos de 2021, 2022 e 2023.

As transferências dos valores referentes a bolsa serão efetivados nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro.

Regras do Programa Bolsa Estudo

Ao falar sobre o projeto, o Governador do Estado de Goiás afirmou que para receber o auxilio o estudante “terá que estar presente às aulas e dentro das regras estabelecidas, para ter o benefício” e completou dizendo que “a evasão escolar tem sido enorme no fim do Ensino Fundamental […] por isso, todo jovem do Ensino Médio vai receber R$ 100 por mês para mantê-lo dentro da atividade escolar, é um incentivo por parte do governo”, destacou.

Com a parceria do Gabinete de Políticas Sociais no monitoramento e na articulação institucional, espera-se contemplar aproximadamente 218 mil estudantes ainda neste ano de 2021. A previsão é de que o impacto financeiro e orçamentário será de R$ 21,8 milhões ainda neste ano. Já para os anos de 2022 e 2023, o impacto será de R$ 233,2 milhões e R$ 248,6 milhões, respectivamente.

Para Ronaldo Caiado “governar é isso: é fazer com que o dinheiro chegue para a população, para os que mais precisam. Nós temos que cuidar das pessoas”, afirma ele, destacando que a ampliação de verbas para o setor “é resultado de uma gestão eficiente e que tem responsabilidade para com o dinheiro público”.

