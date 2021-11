Burger Fest divulga lista de hamburguerias participantes em Goiânia

Os apreciadores de um bom hambúrguer em Goiânia já têm 35 endereços para visitar ao longo de novembro. É que o Burger Fest, que acontece na capital até o dia 30 de novembro, anunciou a lista das hamburguerias participantes. A 16ª edição do evento, apontado pela organização como o maior festival de hambúrgueres do mundo, será a primeira em Goiás.

Assim, ainda por causa da pandemia de Covid-19, as receitas inéditas criadas pelas 35 hamburguerias inscritas no festival poderão ser apreciadas nos formatos presencial, delivery e take out. Porém, é importante lembrar que não há valor fixo para as receitas.

Além disso, esta edição do Burger Fest ocorre simultaneamente em 11 estados brasileiros. Ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Bahia e Ceará também têm receitas especiais em hamburguerias selecionadas ao longo deste mês.

Dessa forma, o Burger Fest coleciona números condizentes à mobilização de todo um segmento. São mais de 1,5 milhão de hambúrgueres, 1 mil restaurantes e R$ 150 milhões em vendas.

A criação e organização do Burger Fest é assinada pela Agência KRP. Ela também é responsável pelos festivais Brunch Weekend, Sanduweek, Food Delivery Series e Semana do Hambúrguer.

Confira as hamburguerias participantes em Goiânia

A seleção dos estabelecimentos participantes começou em setembro de 2021. Assim, a ideia foi assegurar ao público qualidade e também experiências gastronômicas que valorizem o segmento. Veja a lista abaixo:

Fogata – BBQ Steak Burger

Turco Hamburgueria

Na Garagem Burguer & Comedoria

Carioca Rock Burger

Cecel Burguer

Leão bbq

Big Kong Burger

Blends Burger Artesanal

597 Burger

Bradock Burguer Goiânia

Perdigueiro Hamburqueria

Me Gusta Smashburger

Glut Burger

Colombina Gastropub

Junior Burg’s & Açaíteria

Porco no Pão Artesanal

Burger S/A

The Hockies

Hamburgueria Singular

Heus Burguer

Madalena Gastrobar

Bombox

Ghasper Burger

Bulk Burger

Gojira burger

1,2 Feijão com Arroz Comida Brasileira

TioBák

HotBurger Das Meninas

Roots Hamburgueria Rock Bar

Wr Carnes Grill

Mafuá

Fifty Nine Burgers n’ Fries

Dom Rapha

Dom Rapha Streetfood

Mania de Churrasco Prime Steak House & Burger