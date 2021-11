Explosão em padaria deixa homem com 70% do corpo queimado, em Aparecida

Uma explosão em uma padaria deixou um homem com aproximadamente 70% do corpo queimado na tarde desta terça-feira (2/11), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Um vazamento de gás teria provocado o acidente.

Segundo informações, a explosão aconteceu no momento que o jovem, de 22 anos, chegava no local para trabalhar, por volta de 15h. Por causa do feriado, não havia outras pessoas no estabelecimento.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou o fogo no local. A corporação informou que a explosão aconteceu por causa de um vazamento de gás. Um vídeo do estabelecimento mostra o momento que o funcionário chega, acende a luz e acontece a explosão. (Veja abaixo)

A Defesa Civil também esteve na padaria, que ficou totalmente danificada e oferece riscos, por isso, o local deverá ser demolido e reconstruído. A área foi isolada para que seja realizada uma perícia.

Homem que ficou com 70% do corpo queimado em explosão de padaria, em Aparecida, está na UTI

O proprietário da padaria relatou que o estabelecimento tinha acabado de fechar para os clientes quando o acidente aconteceu. Ele estava deitado quando ouviu o barulho da explosão.

O jovem que sofreu as queimaduras foi socorrido por moradores e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, que fica próximo ao local da explosão. Entretanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Informações de familiares apontam que o homem está internado e intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e deve passar por uma cirurgia ainda nesta quarta-feira (3/11).

De acordo com os bombeiros, o botijão de gás estava armazenado fora do estabelecimento, por isso, o estrago não foi maior. Imagens mostram que o local ficou totalmente destruído, estilhaços de janelas e porta tomaram conta da rua e o teto de gesso desabou.