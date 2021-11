Feriado de Finados registra 39 acidentes com 60 feridos e 5 mortes em rodovias de Goiás

Um balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (3/11), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra que o feriado de Finados foi marcado por acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás. No total, 39 acidentes de trânsito foram registrados, que deixaram 60 pessoas feridas e 5 mortes.

De acordo com a PRF, além da imprudência nas ultrapassagens, a combinação de visibilidade prejudicada, velocidade incompatível com a condição da pista, pneus sem condições de segurança, podem ter contribuído para a ocorrência de, ao menos, metade dos 39 acidentes registrados, já que desse total, 50% ficam concentrados em saídas de pista e colisões frontais.

A Operação Finados teve início na última sexta-feira (29/10) e terminou no fim da noite desta terça-feira (2/11). No mesmo período do ano passado foram registrados 33 acidentes, com 38 feridos e 5 mortos.

Feriado de Finados também é marcado por ultrapassagens irregulares nas Brs que cortam Goiás

O final de semana prolongado foi marcado também por imprudência e muitas ultrapassagens indevidas nas rodovias federais que passam por Goiás. De sexta a terça, 550 veículos foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas. Conduta irresponsável, que refletiu nas mortes ocorridas no feriado. Dos cinco óbitos registrados, quatro ocorreram em acidentes do tipo colisão frontal, quando um veículo invade a pista contrária.

Durante a operação, os policiais fiscalizaram 7.980 veículos e 22 pessoas foram detidas nas Brs que passam por Goiás e dois grandes carregamentos de drogas foram interceptados.

Em uma ocorrência, um caminhão boiadeiro transportava em um fundo falso, 300 quilos de cocaína. O casal que fazia o transporte foi preso em Uruaçu, na região norte do estado. Em outra ocorrência, dois homens foram presos depois de tentarem fugir da fiscalização entre Jataí e Rio Verde, no sudoeste goiano. Eles transportavam 200 quilos de maconha no carro.

No mesmo período do ano passado, 6.806 veículos foram fiscalizados e 16 pessoas foram presas por crimes diversos. Além disso, 32 motoristas foram flagrados bêbados, 193 estavam sem cinto de segurança e 486 foram flagrados em ultrapassagem proibida.