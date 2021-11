Mãe e filha morrem após colisão frontal com caminhonete na BR-158, em Goiás

Mãe e filha, de 44 e 21 anos, respectivamente, morreram após uma colisão frontal de um carro de passeio com uma caminhonete na BR-158, no trecho entre Jataí e Caiapônia, no Sudoeste de Goiás. O acidente foi registrado na noite da última sexta-feira (29/10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete, uma Toyota Hilux, seguia no sentido Caiapônia/ Jataí e, em determinado momento, ao tentar fazer uma ultrapassagem, bateu de frente com o carro, que ainda teria batido também contra um caminhão. Informações apontam que chovia no momento do acidente.

No veículo de passageio estavam quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança, que seguiam para uma fazenda na região. As duas vítimas fatais, mãe e filha, estavam como passageiras. Já o condutor foi socorrido em estado grave e não conseguiu realizar o teste do etilômetro. A criança que também estava no veículo foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde passou por exames.

Na caminhonete estavam outras cinco pessoas, sendo duas crianças e dois adolescentes, que foram levados para um hospital de Jataí, e o motorista, que fez o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Feriado de Finados registra 39 acidentes com 60 feridos e 5 mortes em rodovias de Goiás

Um balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (3/11), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostra que o feriado de Finados foi marcado por acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás. No total, 39 acidentes de trânsito foram registrados, que deixaram 60 pessoas feridas e 5 mortes.

De acordo com a PRF, além da imprudência nas ultrapassagens, a combinação de visibilidade prejudicada, velocidade incompatível com a condição da pista, pneus sem condições de segurança, podem ter contribuído para a ocorrência de, ao menos, metade dos 39 acidentes registrados, já que desse total, 50% ficam concentrados em saídas de pista e colisões frontais.

A Operação Finados teve início na última sexta-feira (29/10) e terminou no fim da noite desta terça-feira (2/11). No mesmo período do ano passado foram registrados 33 acidentes, com 38 feridos e 5 mortos.